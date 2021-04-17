河南大量農田水利設施被揭非擺設即爛尾　用塑料泡沫建圍牆

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-17 14:26

據央視財經周六（17日）報道，央視節目《經濟半小時》近期接到民眾反映，指河南周口市鹿邑縣許多農田水利設施根本派不上用場，不是擺設就是爛尾工程，不但投資數千萬元（人民幣．下同）的水利工程過了近3年仍不能用，更有圍牆的水泥用手輕輕一摳就脫落，且內在的不是磚塊，而是白色塑料泡沫。 最終，農田的灌溉難題依舊沒有解決，更荒唐的是，當民眾反映問題，相關部門卻互相推諉，截至節目播出依然沒有回應。

報道指，鹿邑縣有「全國糧食生產百強縣」等稱號，其任集鄉田樓村的鄉間道路旁，有一座座顯眼的白底紅棚的灌溉設施，白色的箱體內為配電箱和計量設施，箱子下方則是抽水灌溉的機井。不過令村民懊惱的是，在小麥抽穗的關鍵時節，這些灌溉設施卻完全不能用。

村民表示，這批水利設施是2019年所建，當時工程隊指這是智能灌溉系統，建好後只要刷卡就可出水，令他們非常期待。可是，工程人員忙活一陣子就撤走了，而箱子則始終沒有通上電，成了徹頭徹尾的擺設。農時不能誤下，村民最後決定自己往機井下潛水泵，並從他處拉來電線給潛水泵通電，導致電線在路邊的樹枝上凌亂地纏、掛着。

經走訪代莊、田樓、鄧莊等三個村莊，記者發現像這樣白底紅頂且沒有通電的灌溉設施有約50多處，在任集鄉胡莊，有灌溉設施的水泥墩子上安裝着「全國新增千億斤糧食生產能力規劃項目」的牌子。有不方便從屋內拉電線的村民更表示，他需要花費逾2000元購買發電機和潛水泵，成為村內首個用柴油發電機打水灌溉的人。

報道稱，據鹿邑縣人民政府《關於印發鹿邑縣2018-2019年度農田水利 基本建設實施方案的通知》顯示，相關項目總投資達逾5700萬元，按照要求這些工程3個月就要完成，然而如今將近3年時間過去，現場還是一個爛尾工程。此外，在任集鄉，即使是2016至2017年度修建的灌溉設施，也同樣沒有通電。而由於長期未用，配電箱上已結了層層的蜘蛛網及布滿灰塵，更有圍牆的水泥輕輕一摳就脫落，且內在是白色塑料泡沫。

有圍牆的水泥輕輕一摳就脫落，且內在是白色塑料泡沫。（影片截圖）

針對事件，記者和當地民眾曾到鹿邑縣行政服務中心了解情況，惟發改委工作人員表示不清楚這具體該歸哪個部門管，之後記者先後諮詢農業農村局、鄉里等負責人，但都無實質結果。隨後，記者又找到了鹿邑縣實施全國新增500億公斤糧食生產能力規劃項目建設辦公室的聯繫方式，惟當工作人員聽到任集鄉灌溉設施的問題時，卻匆匆留下一個電話號碼就掛線，至於上述電話接通後，卻又是要記者打另一個號碼。

最終，在相關部門互相推諉下，事件真相依舊撲朔迷離，而村民們也注定仍要靠自己，才能完成今年的春灌。

（央視財經）