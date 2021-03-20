華龍一號海外首堆巴基斯坦機組併網發電　可滿足100萬人口需求

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-20 15:56

2021年是中國與巴基斯坦建交70周年。當地時間周四（18日），華龍一號海外首個反應堆巴基斯坦卡拉奇2號機組首次併網成功。為中國自主三代核電華龍一號海外建設取得的重大里程碑。

華龍一號海外首堆成功併網發電。（微博）

據悉，作為中核集團在全球範圍內投入併網發電的第二台華龍一號機組，巴基斯坦卡拉奇2號機組每年發電近100億度，能夠滿足當地100萬人口的年度生產和生活用電需求，相當於每年減少標準煤312萬噸，減少二氧化碳排放816萬噸，相當於植樹造林7000多萬棵。

國務院國資委新聞中心消息指，華龍一號項目在巴基斯坦的建設，還帶動了相關產業發展，為巴基斯坦提供了一萬餘個就業崗位，對促進巴基斯坦當地民生、經濟發展等將起到重要作用。

據悉，華龍一號設計壽命為60年，反應堆採用177堆芯設計，堆芯採用18個月換料，電廠可利用率高達90%，創新採用「能動和非能動」相結合安全系統及雙層安全殼等技術。華龍一號所有核心設備均已實現國產，所有設備國產化率達88%，完全具備批量化建設能力。

2020年11月27日00時41分，華龍一號全球首堆，即中核集團福清核電5號機組首次併網成功，發出第一度電，標誌中國就此打破國外核電技術壟斷。

（國務院國資委新聞中心微博）