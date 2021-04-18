內地破《和平精英》作弊程式團夥：主犯是月薪3千「90後」打工仔

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-18 15:44

據中央政法委長安劍微信公眾號「長安劍」報道，內地近日破獲全球最大的遊戲外掛案，主犯是月薪只有3000元（人民幣．下同）的「90後」打工仔，而他們開發的外掛程式，可以在有中國版「食雞」之稱的騰訊手遊《和平精英》上作弊，輕鬆將對手打敗。

今年1月20日早上8時，何某像往常一樣步出天津的單身公寓，他當時已是身價2600萬元的組織頭目，是日準備為下屬發放薪酬，但隨即就被蹲守一夜的警員控制。

而隨着這位遊戲外掛界鼎鼎大名、一手操控專業外掛組織全球運營的別名「九條槓」的落網，這起迄今為止全世界最大的遊戲外掛案全面告破，而該團夥的主要業務，是開發和銷售針對騰訊競技射擊遊戲《和平精英》的作弊程式。

報道稱，去年3月，江蘇崑山市公安局接到騰訊報案。經過深度研判及縝密的偵查部署，於同年5月輾轉六省九地，一舉搗毀17個網上外掛交易及相關平台，拘捕該組織國內總代理、分銷商十餘人。據悉，涉案人員遍佈世界各地，經營國內外多個遊戲外掛，僅短期內能查明的資金流水就達5億元，是迄今為止全球最大的遊戲外掛黑色產業鏈。

今年1月12日，崑山警方在湖南長沙一處高檔公寓內將該鏈條的高管王某抓獲。在王某住所發現，身為90後的王某名下竟有林寶堅尼、法拉利等豪車，總價近2000萬元。

王某供出該外掛組織的全球運營負責人，代號「Li」。當警方循線逮捕「Li」何某時，卻一度懷疑是不是找錯了人。原來，與王某同為90後的何某是個寂寂無名的「打工人」，在公司上班，月薪僅3000元，租住單身公寓，名下只有一套房和一輛市值30多萬的代步車，其餘資產並無異常。不過警方指各項證據充分，確定何某就是「九條槓」，將其逮捕歸案。

（長安劍）