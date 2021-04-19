中國航空宣傳片展示神秘隱形無人機　疑為「攻擊-11」概念模型

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-19 20:20

在中國慶祝航空事業發展70周年之際，官方發布週年宣傳片，片中一款隱形戰機引發關注。內地傳媒指，這款神秘戰機與攻擊-11無人機外形相似。4月17日是中國航空事業發展70年的紀念日，中國航空工業集團當天發布70周年主題宣傳片。

宣傳片中並未出現外界關注的轟-20隱形轟炸機，而是出現了一款隱形無人攻擊機。從外形上，它與攻擊-11無人攻擊機非常類似，但體型更為厚重，應該能容納更多內部載荷或攻擊武器。

這輛隱形戰機的尾噴口隱形處理也非常出色。不過有軍事專家指出，這款隱形戰機其實大概率是攻擊-11無人攻擊機，畫面中出現的是用於展示的概念模型。

攻擊-11無人機在2019年10月1日，中共建政70周年上首次公開亮相。

同期亮相的中國軍方的重磅武器還包括15式輕型坦克、無偵-8無人偵察機、長劍-100巡航導彈、東風41型洲際彈道飛彈、巨浪2型潛射彈道飛彈、東風-17彈道導彈、轟-6N戰略轟炸機等。該場閲兵據稱是有史以來規模最龐大的一次。

中共閲兵最重磅九款明星武器：

+ 3 + 3 + 3

台灣國防部國安院智庫官員曾表示，這其中，對台灣真正具有威脅的武器是攻擊-11無人機以及無偵-8型超音速偵查機。其餘東風-17彈道導彈、長劍-100巡航導彈等武器，目標指的是美國，用來防禦美國介入台海的威力展示。

據報道，攻擊-11無人機是中國自主研發的無尾飛翼布局無人機，具有隱身性能好、持續時間長、攻擊精度高等特點，可執行制空突擊、壓制防空等作戰任務。該無人機可執行攻擊任務，是發動第一波次打擊的踹門利器，技術難度更大。

（綜合報道）