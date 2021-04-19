華為被控竊聽政要通話　荷蘭電訊商否認：未發現數據被盜用

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-19 20:42

荷蘭傳媒披露的一份報告顯示，中國華為集團曾被指控獲取荷蘭皇家KPN電訊公司所有通訊資料，包括荷蘭總理及內閣成員的談話。KPN最新澄清指，華為沒有盜用和竊聽相關訊息。

荷蘭《人民報》（De Volkskrant）4月17日報道稱，根據一份2010年完成但一直秘而不宣的調查報告，華為集團獲取KPN流動網絡的所有資料，包括2002年至2010年間擔任荷蘭總理的巴爾克嫩德（Balkenende）的電話通話內容，以及其他內閣成員與人通話的內容。

出於對華為設備的安全擔憂以及技術壟斷擔憂，西方出現抵制華為的熱潮。（Reuters）

這份調查報告聲稱，華為對荷蘭政府及荷蘭企業帶來危險，而且威脅到在荷蘭的中國異議人士。

報告指，華為可以竊聽所有通話，攫取客户數據，因為華為的技術人員直通荷蘭移動網絡心臟。華為的一個服務器可使其竊聽荷蘭政府下令進行的通話內容。

在荷蘭傳媒曝出上述消息後，KPN發表公告稱，「沒有任何一家供貨商在未經允許的情況下進入其網絡系統。在最近這些年，集團並未發現我們客户的數據可能被華為集團盜用或者被竊聽。」

KPN自2009年以來採用華為技術，並聘請6名華為員工在海牙總部工作。在得到荷蘭情報部門AIVD關於華為可能從事間諜活動的警報後，相關方面展開安全調查。報道指，KPN可能就是根據上述調查取消與華為的合作。在2019年，KPN曾明確表示，將選擇一家西方供應商建設5G網絡，成為首批淘汰華為設備的歐洲電訊商之一。

2021年3月，荷蘭傳媒稱華為可能自2004年以來就已獲取荷蘭另一家流動電訊商Telfort的顧客發票。Telfort公司於2005年被KPN併購，此事以KPN方面認為無必要繼續調查而告終。

對於此次爭議，華為方面表示，已經準備好修正任何可能存在的缺陷，但未從事任何性質的間諜活動。

（綜合報道）