新疆棉花｜Adidas及Nike官方App　遭華為小米等內地應用市場下架

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-03-29 14:31

由H&M、Nike、Adidas等多個品牌「抵制新疆棉」所引發的風波持續發酵，內地大量網民近日亦不斷揚言要抵制有關品牌。 據中新網報道，3月29日，內地不少應用程式市場已將Nike和Adidas品牌的相關App下架。「華為應用市場」已無法搜尋到「Nike」、「Nike SNKRS」和「adidas」等App；「騰訊應用寶」、「小米應用商店」等平台亦搜不到相關App。

報道指，在「華為應用市場」搜索「Nike」、「adidas」，均提示「服務調整，暫不提供下載」；搜索「耐克」、「阿迪達斯」（兩者在內地的中文名），也沒有搜到相關App。另有網民在華為應用程式商店搜尋「Nike SNKRS」App亦發現沒有找到相應結果。

《香港01》記者實際測試，在華為應用程式商店（Huawei AppGallery）網頁搜尋adidas，僅搜到名為「adidas Running by Runtasic 跑步紀錄與運動健身」的健身App。搜尋Nike，則沒有顯示任何Nike官方應用程式。

不過，蘋果App Store中國區就沒有跟進下架做法。記者查詢到，截至今天（29日）下午2時，App Store中國區仍然提供「Nike」、「adidas」、「Nike SNKRS」等iPhone App。另外，Nike、Adidas在微信上的官方服務號、公眾號亦仍然維持運作。

（綜合報道）