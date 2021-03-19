華為將收取5G手機專利許可費　內媒：應對美國制裁「組合拳」之一

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-19 18:15

華為近日發布 《華為創新和知識產權白皮書2020》，當中首次公開5G手機專利費用，單部手機許可費的上限為2.5美元，不過就未有公布具體的費率。 白皮書亦提到，持續的創新投入使華為成為全球最大的專利持有企業之一，截至2020年底，華為全球共持有有效授權專利4萬多組（超過10萬件），90%以上專利為發明專利。

華為在5G領域擁有大量專利，其推出的5G手機亦備受市場追捧。（視覺中國）

據華為知識產權部部長丁建新表示，華為預計2019年至2021的知識產權收入，約在12億美元至13億美元之間。華為對遵循其5G標準的單台手機，專利許可費上限為2.5美元，並會提供適用於手機售價的合理百分比費率。丁建新解釋，在定價的時候，主要考慮到兩方面因素，一是收入，許可的費用是否能收回研發的投資。第二方面還需要考慮成本，即行業實施的成本，「不能定非常高的費率，否則會給實施增加難度，所以我們會做平衡。」

至於費率區間的問題，華為首席法務官宋柳平就稱，華為遵循FRAND（Fair，Ｒeasonable，and Non － Discriminatory，即公平、合理、 無歧視）原則，一般是按經銷價格的百分比去計算，需要考慮研發成本投入、標準中的佔比等綜合因素。宋柳平稱，華為對於每個公司之間的相互許可的問題，是要雙邊談判抑或交叉許可等，會較為複雜，「各個公司之間會有個統一標準，每個公司之間按照雙方交叉許可的討論後得出結果，這也是業界通行的做法。」

另據內地傳媒指出，華為及其子公司申請超過22萬件專利，對於華為而言，現時收取專利費，一方面是應對美國制裁的「組合拳」之一，另一方面是強化5G產業聲量，「能收取專利費，也是從側面反映配套的5G發展將進入比較成熟的階段，5G應用正在崛起」。

內地傳媒指出，華為現時收取專利費，一方面是應對美國制裁的「組合拳」之一。（視覺中國）

不過，宋柳平就否認華為是要通過專利創造收入，強調知識產權並不是華為的主要收入來源，「華為主要還是經營產品的公司，主要收入來源還是產品和服務，產品是我們長期收入的主要來源，對比華為整體收入，知識產權方面，我們並沒有作為主要收入來源。4G和5G華為投入的金額和時間是有區別的，標準的貢獻也不一樣，根據這些變化會去調整對外許可的費率和情況。」

報道並有提到，晶片巨頭美國高通早在2018年就公布其5G收費標準，每部手機的專利費用最高將收取5%。從數據上看，華為所收取的專利費用不高。但有一點要留意，華為本身持有5G相關專利，可以相互交叉授權一部分。

（綜合報道）