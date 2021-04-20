腺病毒載體新冠疫苗不安全？　康希諾董事長：5型在安全上更完善

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-20 10:13

此前，阿斯利康及強生研發的新冠疫苗陷入血栓爭議，由於康希諾生物研發的新冠疫苗同屬於腺病毒載體技術路線，因而引發關注。 康希諾生物的重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）（Ad5-nCoV）的載體為5型腺病毒，康希諾生物董事長宇學峯表示，「從安全性上，從對Ad5的所有研究理解上來說，它更完善一些」。

康希諾生物董事長宇學峯表示，「從安全性上，從對Ad5的所有研究理解上來說，它更完善一些」。（《澎湃新聞》）

針對腺病毒疫苗引發的血栓爭議，康希諾生物在4月14日發布公告。公告稱，公司與阿斯利康新冠疫苗所使用的黑猩猩腺病毒載體和強生新冠疫苗所使用的26型腺病毒載體不同。康希諾生物強調，截至公告日，接種重組新冠疫苗Ad5-nCoV的約百萬人中未收到與血栓相關的嚴重不良事件的報告。

內媒《澎湃新聞》19日報道，宇學峰表示：「Ad5是經過了30多年各種研究，包括基因治療、蛋白表達等一系列研究，疫苗也做了好幾款。」宇學峰用Ad5載體研製的HIV疫苗舉例道，儘管未成功，但「它也用這種做法做過大量的人群。從這個角度上講，Ad5的安全性和抗原呈遞的特性是比較確定的」。

宇學峰解釋，「26型腺病毒、黑猩猩腺病毒，這些研究都是最近這些年開始的，它們的一個共同點是都想繞過人體對Ad5的預存免疫問題」。他談到，由於Ad5是一種普通感冒病毒，大量人群體內可能已經產生對Ad5的中和抗體。

宇學峰指，所謂的Ad5預存免疫問題，「我們經過研究，認​​為可以通過兩個途徑解決，一個是合理的給藥量；第二個就是通過黏膜免疫。」3月22日，康希諾生物的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）也已獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。宇學峰強調稱，康希諾生物一直堅持用Ad5做疫苗，它肯定也不是萬能的，「但我認為從安全性上，從對Ad5的所有研究理解上來說，它更完善一些」。

報道指，重組新冠疫苗Ad5-nCoV是一種表達SARS-CoV-2 刺突糖蛋白（S蛋白）的複製缺陷Ad5載體疫苗。具體來說，該疫苗是把新冠病毒S蛋白的基因構建到腺病毒基因組。外殼仍然是腺病毒的正常外殼蛋白，但裡面的基因含有編碼新冠病毒S蛋白的基因。因此，腺病毒侵染宿主細胞的時候，把編碼新冠病毒S蛋白的基因都釋放到宿主細胞，在細胞質中合成S蛋白，由S蛋白激發一系列的免疫反應。