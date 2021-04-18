內地多地接種重組亞單位新冠疫苗　需打3針注意事項一文看清

撰文： 許祺安 最後更新日期： 2021-04-18 10:37

近日由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬公司聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）被國家批准緊急使用，該款疫苗屬於重組亞單位疫苗，為目前內地市面上唯一一款需接種三針的新冠疫苗。 目前浙江省多市、重慶、湖北武漢及宜昌、江蘇蘇州及南京、山東青島等多個地方已投入使用該款疫苗。究竟這款疫苗有甚麼特點？接種這款疫苗有甚麼注意之處？本文摘錄武漢市疾控中心傳染病防制所所長楊小兵的回答，為大家解開迷惑。

目前浙江省多市、重慶、湖北武漢及宜昌、江蘇蘇州及南京、山東青島等多個地方已投入使用重組新型冠狀病毒疫苗（CHO細胞）。（《澎湃新聞》）

1. 什麼是重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）？

目前內地使用的重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）是由中國科學院微生物研究所和安徽智飛龍科馬公司聯合研發的。其原理是將新冠病毒S蛋白受體結合區（RBD）基因重組到中國倉鼠卵巢（CHO）細胞基因內，在體外表達形成RBD二聚體，並加用氫氧化鋁佐劑以提高免疫原性。其技術原理和已經運用很成熟的乙肝CHO細胞疫苗是類似的。

2. 重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）安全性和有效性如何？

重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）經過國家藥監部門的批准，具有良好的安全性和免疫效果。

從前期新冠病毒疫苗臨床試驗研究結果和緊急使用時收集到的信息，重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）常見不良反應的發生情況與已廣泛應用的其他疫苗基本類似。主要表現為接種部位的紅腫、硬結、疼痛等，也有發燒、乏力、噁心、頭疼、肌肉酸痛等臨床表現。一般情況下這些症狀較輕，不需要特殊處理。

3. 重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）的免疫程序是怎樣的？需要打幾針？

根據《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，該款疫苗的適用對象為18歲及以上人群。接種劑次為3劑，相鄰2劑之間的接種間隔建議≥4周，第2劑盡量在接種第1劑次後8周內完成，第3劑盡量在接種第1劑次後6個月內完成。

4. 哪些人群不能接種？

根據《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，通常的疫苗接種禁忌包括：

（一）對疫苗的活性成分、任何一種非活性成分、生產工藝中使用的物質過敏者，或以前接種同類疫苗時出現過敏者；

（二）既往發生過疫苗嚴重過敏反應者（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）；

（三）患有未控制的癲癇和其他嚴重神經系統疾病者（如橫貫性脊髓炎、格林巴利綜合症、脫髓鞘疾病等）；

（四） 正在發燒者，或患急性疾病，或慢性疾病的急性發作期，或未控制的嚴重慢性病患者；

（五）妊娠期婦女。

英國廣播公司（BBC）駐華記者Stephen McDonell接種國藥疫苗（點圖放大）：

5. 接種3針後，還需要加強免疫嗎？

現階段暫不推薦加強免疫。

6. 不同廠家的新冠病毒疫苗，可以替代接種嗎？

根據《新冠病毒疫苗接種技術指南（第一版）》，現階段建議用同一個疫苗產品完成接種。如遇疫苗無法繼續供應、受種者異地接種等特殊情況，無法用同一個疫苗產品完成接種時，可採用相同種類的其他生產企業的疫苗產品完成接種。目前獲批的重組新冠病毒疫苗（CHO細胞）只有一個廠家，不存在替代接種情況。