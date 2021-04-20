習近平博鰲論壇演講：反對任何形式新冷戰　世界要公道不要霸道

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-20 11:29

博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於今日（20日）舉行，國家主席習近平以視訊方式出席並發表主旨演講。 習近平的演講題為「同舟共濟克時艱，命運與共創未來」，聚焦全球發展，提及「世界要公道，不要霸道」；又指人為「築牆」、「脫鉤」損人不利己；要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。

博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式於20日舉行，國家主席習近平以視訊方式出席並發表主旨演講。（路透社）

習近平表示，國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

習近平說：「國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。」習近平還強調，中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

對於當前全球形勢，習近平稱，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。「我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。」

同時他表示，從人類共同利益出發，對人類社會向何處去這一重大命題做出明智選擇。就此，習近平提出包括「平等協商、開放創新、同舟共濟、堅守正義」的四點倡議。

博鰲論壇部分論壇採用「線上+線下」相結合的方式，不少嘉賓都以視像形式參會。（新華社）

人為「築牆」及「脱鉤」損人不利己

在經濟方面，習近平稱，在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脱鉤」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。

此外，「一帶一路」也是本次論壇年會外界關注的焦點。習近平稱，「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脱極端貧困、3200萬人擺脱中度貧困。習近平又表示，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路，所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。

博鰲亞洲論壇2021年年會於18日至21日舉行，是今年世界首個以實體會議為主的大型國際會議。今年年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」，設「解讀中國」、「把握世界變局和亞洲的發展大勢」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」「與新技術共舞」和「共享發展」6類議題。此次年會涵蓋60多場活動，預計約2,000人參加。

另據論壇秘書長李保東3月30日披露，中國政府高度重視博鰲發展，除在線出席年會外，中國領導人也將赴現場出席開幕式以及一系列重要活動，包括與理事成員會見、與企業代表互動，以及「中美有關對話活動」等。

圖為博鰲亞洲論壇網站4月2日發布的相片。（博鰲亞洲論壇網站）

習近平在博鰲亞洲論壇2021年年會開幕式上的視頻主旨演講全文：

尊敬的各位國家元首、政府首腦，

尊敬的各位國際組織負責人，

尊敬的各位博鰲亞洲論壇理事，

各位來賓，

女士們，先生們，朋友們：

「與君遠相知，不道雲海深。」很高興出席博鰲亞洲論壇2021年年會，同大家在「雲端」相聚。首先，我代表中國政府和中國人民，並以我個人的名義，對出席會議的線上線下所有嘉賓，表示熱烈的歡迎！對各位新老朋友，表示誠摯的問候和美好的祝願！

今年是論壇成立20周年。20年來，亞洲國家深入推動區域經濟一體化，協力促進經濟社會發展，推動亞洲成為全球經濟最具活力和增長潛力的地區。亞洲和世界各國攜手應對恐怖主義、印度洋海嘯、國際金融危機、新冠肺炎疫情等傳統安全和非傳統安全威脅，努力維護地區穩定和安全。作為亞洲大家庭重要成員，中國不斷深化改革開放，積極推動地區合作，與亞洲同進步，與世界共發展。論壇見證了中國、亞洲、世界走過的不平凡歷程，為促進亞洲和世界發展發揮了重要影響力、推動力。

女士們、先生們、朋友們！

本屆年會是在特殊背景下召開的。年會以「世界大變局：共襄全球治理盛舉，合奏『一帶一路』強音」為主題，恰逢其時，具有重要現實意義。

當前，百年變局和世紀疫情交織疊加，世界進入動盪變革期，不穩定性不確定性顯著上升。人類社會面臨的治理赤字、信任赤字、發展赤字、和平赤字有增無減，實現普遍安全、促進共同發展依然任重道遠。同時，世界多極化趨勢沒有根本改變，經濟全球化展現出新的韌性，維護多邊主義、加強溝通協作的呼聲更加強烈。我們所處的是一個充滿挑戰的時代，也是一個充滿希望的時代。

人類社會應該向何處去？我們應該為子孫後代創造一個什麼樣的未來？對這一重大命題，我們要從人類共同利益出發，以負責任態度作出明智選擇。

中方倡議，亞洲和世界各國要回應時代呼喚，攜手共克疫情，加強全球治理，朝着構建人類命運共同體方向不斷邁進。

——我們要平等協商，開創共贏共享的未來。全球治理應該符合變化了的世界政治經濟格局，順應和平發展合作共贏的歷史趨勢，滿足應對全球性挑戰的現實需要。我們應該秉持共商共建共享原則，堅持真正的多邊主義，推動全球治理體系朝着更加公正合理的方向發展。要維護以聯合國為核心的國際體系，維護以國際法為基礎的國際秩序，維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。國際上的事應該由大家共同商量着辦，世界前途命運應該由各國共同掌握，不能把一個或幾個國家制定的規則強加於人，也不能由個別國家的單邊主義給整個世界「帶節奏」。世界要公道，不要霸道。大國要有大國的樣子，要展現更多責任擔當。

——我們要開放創新，開創發展繁榮的未來。開放是發展進步的必由之路，也是促進疫後經濟復甦的關鍵。我們要推動貿易和投資自由化便利化，深化區域經濟一體化，鞏固供應鏈、產業鏈、數據鏈、人才鏈，構建開放型世界經濟。要深化互聯互通夥伴關係建設，推進基礎設施聯通，暢通經濟運行的血脈和經絡。要抓住新一輪科技革命和產業變革的歷史機遇，大力發展數字經濟，在人工智能、生物醫藥、現代能源等領域加強交流合作，使科技創新成果更好造福各國人民。在經濟全球化時代，開放融通是不可阻擋的歷史趨勢，人為「築牆」、「脱鈎」違背經濟規律和市場規則，損人不利己。

——我們要同舟共濟，開創健康安全的未來。戰疫仍在進行，勝利終將到來。我們要堅持人民至上、生命至上，加強信息共享和聯防聯控，提升衞生醫療合作水平，充分發揮世界衞生組織關鍵作用。要加強疫苗研發、生產、分配國際合作，提高疫苗在發展中國家的可及性和可負擔性，讓各國人民真正用得上、用得起。要全面加強全球公共衞生安全治理，共同構建人類衞生健康共同體。要堅持綠色發展理念，共同推進應對氣候變化國際合作，加大落實應對氣候變化《巴黎協定》。要堅持共同但有區別的責任原則，解決發展中國家在資金、技術、能力建設方面的關切。

——我們要堅守正義，開創互尊互鑑的未來。多樣性是世界的基本特徵，也是人類文明的魅力所在。經歷了疫情洗禮，各國人民更加清晰地認識到，要摒棄冷戰思維和零和博弈，反對任何形式的「新冷戰」和意識形態對抗。國與國相處，要把平等相待、互尊互信挺在前面，動輒對他國頤指氣使、干涉內政不得人心。要弘揚和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，倡導不同文明交流互鑑，促進人類文明發展。

在此，我宣佈，中方將在疫情得到控制後即舉辦第二屆亞洲文明對話大會，為促進亞洲和世界文明對話發揮積極作用。

女士們、先生們、朋友們！

我多次説過，「一帶一路」是大家攜手前進的陽光大道，不是某一方的私家小路。所有感興趣的國家都可以加入進來，共同參與、共同合作、共同受益。共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。

面向未來，我們將同各方繼續高質量共建「一帶一路」，踐行共商共建共享原則，弘揚開放、綠色、廉潔理念，努力實現高標準、惠民生、可持續目標。

——我們將建設更緊密的衞生合作伙伴關係。中國企業已經在印度尼西亞、巴西、阿聯酋、馬來西亞、巴基斯坦、土耳其等共建「一帶一路」夥伴國開展疫苗聯合生產。我們將在傳染病防控、公共衞生、傳統醫藥等領域同各方拓展合作，共同護佑各國人民生命安全和身體健康。

——我們將建設更緊密的互聯互通夥伴關係。中方將同各方攜手，加強基礎設施「硬聯通」以及規則標準「軟聯通」，暢通貿易和投資合作渠道，積極發展絲路電商，共同開闢融合發展的光明前景。

——我們將建設更緊密的綠色發展夥伴關係。加強綠色基建、綠色能源、綠色金融等領域合作，完善「一帶一路」綠色發展國際聯盟、「一帶一路」綠色投資原則等多邊合作平台，讓綠色切實成為共建「一帶一路」的底色。

——我們將建設更緊密的開放包容夥伴關係。世界銀行有關報告認為，到2030年，共建「一帶一路」有望幫助全球760萬人擺脱極端貧困、3200萬人擺脱中度貧困。我們將本着開放包容精神，同願意參與的各相關方共同努力，把「一帶一路」建成「減貧之路」、「增長之路」，為人類走向共同繁榮作出積極貢獻。

女士們、先生們、朋友們！

2021年，是中國共產黨成立100周年。100年來，中國共產黨篳路藍縷、求索奮進，為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，為世界謀大同，不僅使中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍，也為人類文明和進步事業作出了卓越貢獻。中國將繼續做世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者。

中國將始終高舉和平、發展、合作、共贏旗幟，在和平共處五項原則基礎上拓展同各國友好合作，積極推動構建新型國際關係。中國將繼續同世界衞生組織以及各國開展抗疫合作，堅守疫苗作為全球公共產品的承諾，為發展中國家戰勝疫情提供更多幫助。中國無論發展到什麼程度，永遠不稱霸、不擴張、不謀求勢力範圍，不搞軍備競賽。中國將積極參與貿易和投資領域多邊合作，全面實施《外商投資法》和相關配套法規，繼續縮減外資准入負面清單，推進海南自由貿易港建設，推動建設更高水平開放型經濟新體制。歡迎各方分享中國市場的巨大機遇。

女士們、先生們、朋友們！

同舟共濟揚帆起，乘風破浪萬里航。儘管有時會遭遇驚濤駭浪和逆流險灘，但只要我們齊心協力、把準航向，人類社會發展的巨輪必將行穩致遠，駛向更加美好的未來！

謝謝大家。