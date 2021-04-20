博鰲論壇｜王岐山親自登台報幕　稱是體現對習近平高度尊重

撰文： 南希 葉琪 最後更新日期： 2021-04-20 17:17

2021年博鰲亞洲論壇周二（20日）在海南舉行開幕式，國家主席習近平以及多名世界各國元首均有發表視像演講。 國家副主席王岐山亦有現身會場，他在開幕式上自稱是為習近平「報幕」，引來現場的不少笑聲和掌聲。

習近平透過視像方式發表演講。（新華社）

據新加坡《聯合早報》報道，當博鰲亞洲論壇理事長潘基文致辭後，大會司儀就介紹王岐山上台。不料王岐山走上台後，第一句就「爆肚」，「首先説明啊，我不是致辭，在這次博鰲亞洲論壇的全體會議上，致辭的是我們國家元首習近平主席，但是呢，主辦方……我到場了大家總要給我安排個角色。」

王岐山其後續稱，他這個角色就是一個「臨時主持人」，但也很重要，「我只是為我們的習近平主席的致辭做一個報幕。這體現了我們中國，對我們主席的高度尊重。」

王岐山接着就正式開始「報幕」，「尊敬的各位元首、政府首腦、國際組織負責人、尊敬的潘基文理事長，各位嘉賓，很高興出席博鰲亞洲論壇2021年年會，今年是博鰲亞洲論壇成立20周年，我謹表示熱烈祝賀，作為論壇的東道國，中國政府始終大力支持博鰲亞洲論壇發展壯大，習近平主席專門為今年年會錄製了視頻，就促進亞洲和世界的發展、繁榮，闡述中國立場，分享中國方案。下面請大家以熱烈掌聲歡迎習近平主席發表視頻主旨演講。」

據介紹，博鰲亞洲論壇2021年年會於18日至21日舉行，是今年世界首個以實體會議為主的大型國際會議。今年年會主題為「世界大變局：共襄全球治理盛舉 合奏一帶一路強音」，並設有「解讀中國」、「把握世界變局和亞洲的發展大勢」、「一帶一路合作」、「擁抱產業變革」「與新技術共舞」和「共享發展」6類議題。今次年會共涵蓋60多場活動，預計約2000人參加。

（綜台報道）