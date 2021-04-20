成功研發吸入式新冠疫苗　康希諾董事長：臨床試驗今年內有結果

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-20 18:05

上月底，康希諾生物與軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所，合作開發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）獲得國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。 昨日（19日），康希諾生物聯合創始人、董事長兼首席執行官宇學峰博士在博鰲亞洲論壇2021年年會上受訪時透露，吸入式新冠疫苗的臨床試驗今年內肯定會有結果。

康希諾生物與軍事科學院合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎TM。（康希諾生物）

據介紹，吸入用重組新冠疫苗與2月25日獲批上市的重組新冠疫苗（5型腺病毒載體）的毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用霧化吸入免疫專用裝置。

宇學峰表示，研究表明吸入式新冠疫苗只要用五分一的劑量，就能達到與接種一劑同樣的效果。在產能上，康希諾生物天津工廠2億至3億劑已經上線，逐漸月月有產出；康諾生物與上海醫藥合作的工廠建設中，未來2、3個月將投產，產能也在2億至3億劑，即未來有5億劑的年產能。若採用吸入式新冠疫苗，就能節約20％的用量。

康希諾生物與軍事科學院合作研發的重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體）克威莎TM，是國內首個獲批的腺病毒載體新冠疫苗，同時為中國目前獲批上市唯一採用單針免疫程序的新冠疫苗。據指，康希諾疫苗已用於雲南瑞麗的疫苗接種工作中。

目前，國內新冠疫苗接種存在「疫苗猶豫」的現象。宇學峰表示，全世界都存在「疫苗猶豫」的問題，背後受到對科學理解、個人擔心等各種因素的影響。大家都希望疫苗都是百分之百安全，但客觀上人與人的免疫體係都有差異，還有免疫缺陷，因此疫苗出現意外或者有風險是永遠存在。

對於部分人選擇秋冬季節再接種新冠疫苗，宇學峰則稱，實際上疫苗在任何季節都可以使用；以流感疫苗為例，實際上流感病毒一年四季都有，只不過是冬季大家留在室內，相對封閉的環境就更容易傳播病毒。

不少人因新冠疫苗保護期短而不願意接種。對此，宇學峰認為每種疫苗的保護有效時間並不統一，新冠疫苗的保護期有待研究。至於疫苗混合接種的問題，他則認為從科學角度而言不應該有太大問題，但從藥政管理的角度上，混合接種需要有臨床數據支持，以證明其安全性和有效性，康希諾生物正準備進行相關試驗。

（澎湃新聞）