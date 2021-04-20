安徽男在港成立公司詐騙港人　收會費斂財訛稱內地免費旅遊拍電影

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-20 18:06

安徽宣城市警方周二（20日）宣布，宣州籍居民凌宏兵自去年起在香港成立「傳統文化教育（香港）有限公司」，並以該公司為幌子向香港市民進行虛假宣傳，詐騙多人共計10餘萬元（人民幣．下同），最終於上月被判囚4年半，並處罰金6萬元。據了解，凌宏兵為演員、音樂創作人，曾參演多部作品。

警方指，凌宏兵去年1月以來，在香港成立未實際經營的「傳統文化教育（香港）有限公司」，並以該公司為幌子，藉口向香港市民進行虛假宣傳，以赴內地免費旅遊、拍攝電影等為誘餌，要求受害者繳納會費加入其虛構的協會，並承諾根據會費數額安排相應的職務，以謀取不當利益。

經查明，凌宏兵詐騙周某某、陳某某、胡某某等受害者共計10餘萬元。宣州區人民法院最終在今年3月12日，對凌宏兵以詐騙罪和偽造事業單位印章罪作出有罪判決。

據了解，生於1982年的凌宏兵是安徽人，為內地演員、音樂創作人，曾出演《婚價》、《跪著旅行》、《緣來是遊戲》、《最後的戰爭》、《楊貴妃》、《天眼》等電影，以及《新甘十九妹》、《歌海情天》、《蘭陵王妃》、《我的特一營》、《生死兄弟情》、《內衣先生》 等電視劇。

據公司註冊處資料顯示，「傳統文化教育（香港）有限公司」現時仍在運作中，其過往亦曾在香港參與公開活動，例如去年3月7日與民建聯立法會議員梁志祥、十八鄉鄉紳梁福元與各團體，於元朗派發口罩、搓手液給區內市民，冀加強市民衛生意識。

（綜合報道）