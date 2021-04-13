廣西無業男自稱官二代「公安局部長」　多名女性被詐騙總額逾10萬

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-13 16:43

廣西百色市男子廖某，自稱是「公安局部長」、父母是政府高官，在他的朋友圈裏，不僅有他身穿警服的自拍照，還有當地公安的日常工作照片，但原來他是一名無業人士，藉著冒充警察「騙財騙色」，已有數名女子受騙，涉案金額逾10萬元（人民幣．下同）。

據南國早報報道，4月7日凌晨，百色市公安局那畢派出所接報稱，城區某酒吧出現騙徒。警員到現場後，將疑犯廖某帶回調查。報案的何女士稱，2019年下半年，她在酒吧認識廖某，他自稱是市公安局「廖部長」，便加了他的微信。由於廖某經常在朋友圈發警務活動的照片，以及身穿制服的自拍照，何女士對其警員身份深信不疑。

在兩人的聊天中，廖某表示自己分管了很多工作，還要下鄉慰問，自己的父母雖是政府高官，但他不想依靠父母，還稱自己有關係可以拿到百色市安置房名額，剛好何女士想給父母找一套安置房，於是就請求廖某幫助。

從2019年12月開始，廖某以給領導送禮、繳納各種費用等理由，先後讓何女士轉帳總計26200元。之後，何女士卻遲未等到下文，多方打聽後，她開始對廖某身份有所懷疑，但卻無法再聯繫上他。直到2021年4月7日，何女士在酒吧撞見廖某，於是立即報警。

涉案的男子已被刑事拘留。（南國早報）

警方經查發現，廖某33歲，德保縣人，初中文化，無固定工作。為滿足日常開銷，他購買了一批制服，並從公安機關官網下載警務活動圖片發布在朋友圈，以假冒警員。2019年下半年至2021年期間，廖某以能幫忙取回被扣車輛、辦理安置房、與女方建立戀愛關係等理由，對多名女性實施招搖撞騙，涉案金額10萬餘元。

目前，廖某涉嫌招搖撞騙罪，已被警方依法刑事拘留。

（南國早報）