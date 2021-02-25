上海男自願讓他人敲斷手臂　假扮工傷詐騙逾廿萬遭訴

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-02-25 18:14

身體髮膚，受之父母，可是上海市不到20歲的年輕男子小秦，竟然心甘情願讓別人敲斷自己的手臂，從而假扮工傷多次詐騙共20餘萬元人民幣。最終，小秦、陳某等5人涉詐騙罪，近日被上海市青浦區人民檢察院提起公訴。

報道指，2001年出生的小秦自高中畢業後便沒有升學，去年3月到上海打工，並經交友平台認識老張，後者稱自己在上海的工地做項目，希望小秦與他一起賺快錢。當時小秦表示自己過於瘦弱，恐怕不能應付工地工作，惟在老張盛邀下還是赴約，並認識同事陳某。後來，小秦好奇陳某何以上下班時十分輕鬆，一個下午就回來，薪金發的頻率也高，一點不像在工地幹活，陳某遂透露自己每天的「工作」內容。

原來，一些工人在工地上了兩天班後，便會假裝工作期間不慎受傷，工地負責人於是帶他們到醫院，這時陳某就會假裝成受傷工人的家屬和工地負責人談判，之後以上海治療費太貴為由，讓工地一方少賠付一些，讓他們自己回去治，而醫藥費得手後，陳某就抽取10%的提成。隨後陳某盛邀小秦一起行騙，並答應下一單讓他直接拿兩成。

小秦等人聯手詐騙多次得手。（網易）

不過對於假裝受傷的人如何騙過醫院的問題，小秦始終沒想通，謎底直到第二日一大早終於揭曉。當時，老張等人來到小秦睡房，稱「工作需要」希望小秦犧牲一下，讓人弄至骨折，以拿到15%到20%的提成。在金錢誘惑前，小秦決定答應，轉頭就趴下讓一個手持鐵棍的彪形大漢打傷小臂，雖然劇痛難耐，但為免驚動外界，小秦只好強忍，小臂不久亦隨之麻木。

青浦區人民檢察院日前審查認定，小秦等人以自傷自殘、或是之前的傷情偽裝成在工地上班期間受的工傷，騙取工地老闆一次性賠償款，行為已觸犯刑法，應追究其刑事責任，遂以詐騙罪對小秦等人提起公訴。

（澎湃新聞）