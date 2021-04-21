上海前首富周正毅出獄後高調辦壽宴　多位官媒主持人與會祝賀惹議

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-21 12:13

上海前首富周正毅在2007年捲入涉及上海前市委書記陳良宇的上海社保基金挪用案後鈴鐺入獄，其後於2020年獲釋出獄。 網上消息指，周正毅近日在上海一間五星級酒店高調舉辦60歲壽宴，與會賓客包括有上海官方傳媒上海廣播電視的6名主持人。 事件驚動官方介入，上海廣播電視台隨後向市委宣傳部通報情況説明，解釋他們是各自受到朋友邀約，並且均非主持及嘉賓，亦沒有收費。

據介紹，周正毅是周日（18日）晚舉辦壽宴，現場大型背景版可見到有「不忘初心，回歸本色」八個十字。壽宴廣邀名人及明星捧場，其中包括有上海廣播電視台多位主持人，分別是東方衞視中心的程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕，以及第一財經的戴劉菲。事實上，這些主持人在上海廣播界頗有名氣，程雷和陳蓉更曾經贏得是內地廣播電視節目主持人的最高榮譽「金話筒獎」。

網上消息稱，一眾上海廣播電視台主持人都有集體上台發言，其中陳蓉就在自我介紹時稱「我們東方衞視主持人是不是都傾巢出動了？東方衞視春晚也不過這樣的陣容啊。」陳蓉形容自己是「今年剛剛認識周公子的新朋友，但已成為好朋友的陳蓉。」

陳蓉是上海廣播電視台的知名主持人，曾經贏得「金話筒獎」。（視覺中國）

除了有上海廣播電視台的主持人外，還有著名影星左小青等，出席者有在背景版上簽名留念，部分人甚至有上台發言道賀。至於西裝骨骨的周正毅則不時與嘉賓合照，雖然已年屆六旬，但仍相當意氣風發。

針對主持人為周正毅「站台」一事，上海廣播電視台向市委宣傳部的情況說明中就解釋，主持人是各自受到朋友邀約參加壽宴，而第一財經主持人戴劉菲則是直接收到周正毅請柬赴會。經核實，該些主持人均未作為活動的主持及嘉賓，並且均未收費。情況說明更稱，上海廣播電視台將進一步調查核實事件，並要求各頻道單位儘快約談當事人，做好事後處理工作。上海廣播電視台會切實加強對主持人參與社會公眾活動的管理，確保不再參與與個人身分和形象不符的社會活動。

公開資料顯示，周正毅曾經是上海地產控股有限公司董事會主席、農凱集團董事長，並被被《福布斯》列為上海首富。周正毅在2003年9月因涉嫌虛報註冊資本罪和操縱證券交易價格被判刑3年。2007年的上海社保基金挪用案，周正毅再次牽涉其中。上海社保基金挪用案直接導致上海前市委書記陳良宇落馬，其後被判處１有期徒刑18年。周正毅則在2007年11月30日，因單位行賄罪、對企業人員行賄罪、行賄罪、虛開增值稅專用發票罪和挪用資金罪，數罪併罰被判處有期徒刑16年。

上海社保基金挪用案直接導致上海前市委書記陳良宇落馬。（資料圖片）

值得一提是，周正毅至今仍在香港廉政公署的通緝名單上，其涉嫌串謀詐騙及公司董事作出虛假陳述。廉政公署指，懷疑周正毅與他人串謀詐騙兩間公眾上市公司的股東、香港聯合交易所和證券及期貨事務監察委員會，於2001年10月至2003年5月期間，以欺詐手段誘使其中一間上市公司的股東接受調低的收購價格，及於2002年4月至2002年8月期間，於另一間上市公司的公布、要約文件及通告中發布虛假陳述。

（綜合報道）