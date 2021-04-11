山西醫生自爆收50萬回扣「同事領導都在收」　當地衛健委介入調查

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-11 15:12

山西大同市一名醫生，近日拍片聲稱，自己在十多年間參與收取逾50萬元（人民幣．下同）的醫療回扣，同事和醫院各級領導亦有收受回扣。對此，該醫院宣傳部林姓部長回應稱，該醫生性格偏激；該院紀委書記則表示，正在調查事件。 4月11日，大同市衛健委回應稱，高度重視事件，依據相關行業管理規定，以「零容忍」的態度對待醫療回扣問題，並已於4月10日當天派駐工作組介入調查，對違反管理規定的行為，一經查實，依法依規嚴肅處理。

自爆收回扣的醫生的執業證件。（影片截圖）

根據涉事醫生發布的影片，他是山西大同最大三甲醫院的執業醫師，十多年來一直收受醫療回扣，且同事、主任、院長和副院長等都參與其中。

據悉，這名醫生已多次發表影片自曝收取回扣，片中稱「想做醫生先做人」、「全心全意為人民服務」。

該醫生曾多次自曝收受回扣。（影片截圖）

對此，4月10日上午，涉事醫院的宣傳部林姓部長回應稱，此醫生性格偏激，自曝收回扣一事已持續多年，當地紀委亦曾介入。同日，該醫院紀委書記表示，此事正在調查，有結果會公布。

4月11日，大同市衛健委回應稱，高度重視事件，依據相關行業管理規定，以「零容忍」的態度對待醫療回扣問題，並已於4月10日當天派駐工作組介入調查，對違反管理規定的行為，一經查實，依法依規嚴肅處理。

事件在微博引發熱議，網民意見不一，有人認為醫生收受回扣是全行業普遍現象，但也有人認為應嚴查到底：

「十多年收50w，感覺真的不多。。。太難了」 「這種事很普遍，只是都不說出來。」 「作為一個曾經的行業人士來說，醫生收回扣都是業內非常正常的現象好吧。只是一直沒有爆出醜聞，不然你以為醫藥公司都是怎麼運作的？？ ​」 「既然都爆出來了，那就好好查一查，不要到最後只處理舉報人」

（綜合報道）