無國界記者公布世界新聞自由指數：內地倒數第4　香港排第80

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-04-21 14:47

無國界記者組織最新發表的《2021世界新聞自由指數》報告稱，在新聞自由方面，中國大陸在全球180個國家及地區中排名倒數第4（排177名），香港排名為第80名，兩者排名同去年一樣，而台灣則名列第43 。

《2021世界新聞自由指數》報告指，中國大陸在全球180個國家及地區中排名倒數第4（排177名），香港排名為第80名。（無國界記者組織）

報告聲稱，倒數第4的中國大陸是全球公認的審查制度專家，就像新冠肺炎從中國大陸蔓延到全世界，審查制度的病毒也蔓延到亞洲和大洋洲，並在大部分的地方漸漸紮根。報告認為首當其衝的就是香港。

報告認為，香港在實施港區國安法後，北京能根據法規直接干預香港，這對當地新聞業構成威脅。報告特別提及壹傳媒集團創辦人黎智英被當局以港區國安法拘捕，可能面臨終身監禁。

報告又提到，北京運用大量最新科技和審查人員及網軍，監控資訊流通，在網絡上監視丶審查人民，並在社交媒體進行宣傳。

韓國與台灣地區維持在亞洲地區前2名，全球排名分別位居42、43，和澳洲、新西蘭同為亞太地區中少見獲得「良好」評比的國家。

對於外界的指控，中國外交部曾回應指，中國政府依法保護公民的言論自由，充分發揮新聞媒體和公民的輿論監督作用。中國新聞事業發展所取得的成就是有目共睹的。有關非政府組織的言論純屬無中生有。