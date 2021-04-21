內地腫瘤治療黑幕發酵　上海患者家屬揭醫生私薦無效貴針還寫包單

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-21 10:52

北京大學第三醫院腫瘤內科醫生張煜日前發文，指有相當比例的中國腫瘤患者支出了不必要的昂貴花費，大量主治醫師擅自修改患者的診療方案導致患者最終「人財兩空」。張重點剖析了上海某院醫生陸巍疑似誘騙治療的案例，而當事患者家屬周二（20日）亦發聲，透露該醫生當時推薦高價針還對療效打包票的過程。

張煜日前發文提及，指上海市某知名三甲醫院普外科醫生陸巍收治了一位晚期胃癌AFP陽性的患者後，卻進行誘騙治療，例如向患者推薦無效、不合法且每次治療費用多達3萬元（人民幣．下同）的NKT治療，結果讓患者和家屬為了省錢看病，每次去上海只能住地下室等。最終，該患者的生存期明顯縮短，但家屬花費卻比常規治療高了逾10倍，積蓄全無並欠下十多萬債務。

周二，該名為馬進倉的患者的女兒透露了患者從治療到去世的過程。據介紹，馬進倉去年7月接受陸巍醫生治療，經3次效果不明顯的化療後，獲對方推薦NKT免疫細胞療法。同年10月，陸巍調至海南工作，馬進倉改由其他醫生負責，直到12月24日病逝，而接受陸巍治療期間，家屬合共花費約30萬元，報銷金額約3萬元。

她表示，現階段最大訴求是希望陸巍公開回應事件，如果有錯就站出來認錯，並強調在NKT療法上，陸肯定有錯，「一次次給我們希望，一次次讓我們打，打完了以後，後面變成不理我們」。她續透露，馬進倉和她同樣患病的姑姑總共在NKT療法中打了6針，每針3萬元，惟接種地點竟非醫院，而是另一個簡陋的工作室。

國家衛健委周一發布通報，稱高度重視事件。（衛健委網站）

不過，據接近陸巍的人士稱，陸巍否認曾向病人推薦使用該方案治療。但馬進倉女兒強調，她有相關發票，包括一些很明確的證據，而且陸巍當時還不是單純的推薦，還同時保證效果怎樣好。目前，陸巍方面未有進一步回應，國家衛健委則已在周一（19日）發布通報，稱高度重視事件，並立即組織對有關情況和反映的問題進行調查核實，一經查實將依法依規嚴肅處理，絕不姑息。

（綜合報道）