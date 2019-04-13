踢踹童模母認疏於照顧　內媒揭行內黑幕：有家長將孩子當賺錢工具

年僅3歲的「童模」妞妞日前遭其母親從後起腳飛踢至腳步趔趄，相關片段在網上廣泛流傳後，妞妞母親遭遇各界猛烈批評，甚至杭州婦聯亦表明會進一步核實有否涉嫌家暴。 妞妞母親事後接受內媒訪問，承認自己「被金錢蒙蔽」，在童模界迷失，疏於照顧孩子。 另一方面，有內地傳媒走訪浙江杭州多間較大規模的拍攝基地，以了解童模的行業生態。有攝影師透露，童模的報酬豐厚，每日收入動輒數以千元（人民幣．下同）計，以致不少母親都會特別為孩子向學校請假以便拍攝。

妞妞是相當受歡迎的童模。（微博）

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妞妞母親徐麗（化名）來自江蘇，除了妞妞外還育有一個9歲大的兒子。徐麗是全職家庭主婦，主要靠丈夫工作支撐家庭，之所以會讓妞妞走上童模之路，主要就是「帶孩子掙錢兩不誤」。

徐麗表示，起初她只是開車帶妞妞前往拍攝基地，能接到的訂單亦不多。但由於妞妞表現亮眼，不久後就成為拍攝基地中最搶手的童模之一，愈來愈多客戶會點名要求。為方便工作，徐麗去年8月索性帶同妞妞在拍攝基地附近租住。徐麗坦言，在童模界很難說「不」，例如3月是童裝旺季，商家都急於換季，需要大量童模，「衣服很容易過季，客戶都非常着急」。

徐麗事後有發聲明道歉。（微博）

腳踢妞妞的片段曝光後，徐麗雖然有發聲明道歉，但不獲輿論接受。對此徐麗強調「道歉是的，反思也是真的」，並承認自從妞妞受歡迎後，自己的慾望亦愈來愈大，「以致被金錢蒙蔽，不僅迷失了自己，對孩子也關心不夠，虧欠孩子太多」。徐麗更直言，「如果不是這件事，我可能還是帶着孩子拼命拍照，錢掙了，但可能最後我和孩子都累垮了。」

走進童模拍攝基地：一天收入堪比上班族月薪

另一方面，內地傳媒走訪杭州多間拍攝基地，從負責人口中得知新入行的童模，平均拍攝一套衣服的報酬是150元，受歡迎的例如名字是樂樂（化名）的童模，則能有180元一套，且4月的檔期已經排滿。

有受訪的童模媽媽稱，她孩子是一套衣服100元，拍攝時間從早上9時直至下午5時，一天約能有30套。至於童模客戶某網店負責人張女士，在被問到對童模媽媽的看法時，就坦言大部分童模媽媽都是「好聲好氣哄孩子，脾氣差的很少」，有問題都只是為了趕進度，「孩子有時鬧情緒，所有人就得等，媽媽也着急。」

有童模被迫一日換逾百套衣服

童模的工作不比成年人輕鬆，有攝影師透露，六七歲的童模是最理想的拍攝對象，一天能換七八十套衣服，「幼兒園階段的童模，有拍攝日程時請個假，比較好辦；小學生就只能選周末或晚上，也有媽媽會為孩子請假來拍的。」有資深攝影師更透露，曾見過有童模媽媽「光榮」稱一天拍攝100多套衣服，「那肯定超出合理工作量，一般3歲孩子一天拍四五十套最多了。我見過有孩子從早上拍到晚上十點多的，明顯很累。這個行業，存在即合理，但家長也要量力而行，不能把孩子當作賺錢工具。」

另一名攝影師就稱，童模媽媽多是全職媽媽，雖然童模一天能賺到的錢是普通人一個月的薪金，甚至比成年模特兒更高，但童模媽媽亦相當辛苦，「又得當經紀人，又得當保姆，現場要隨時調動、安慰孩子情緒，有的還要負責服飾搭配。」

（綜合報道）