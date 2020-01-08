【權健黑幕】董事長束昱輝判監9年　權健公司涉傳銷被罰1億人民幣

天津權健集團其業務遍布保健品、醫療服務，惟因組織、領導傳銷活動罪和虛假廣告罪，在去年年初被立案偵查。 1月8日，天津市武清區人民法院作出一審宣判，權健公司被罰1億元（人民幣，下同）。而權健始創人兼董事長束昱輝則被判處9年有期徒刑，罰款5000萬元，束昱輝當庭表示認罪服法。

權健創辦人兼董事長束昱輝。（視覺中國）

經審理查明，2007年以來，權健公司以高額獎勵為誘餌，引誘他人購買成本與售價嚴重背離的產品成為權健公司會員，再以發展會員的人數為依據進行返利，誘使會員繼續發展他人參加，形成金字塔式層級關係，獲取巨額經濟利益。

而被告人束昱輝作為權健公司實際控制人，對公司組織、領導傳銷活動起決定作用，其他被告人分別按照束昱輝的授意參與組織、領導傳銷活動，或作為權健公司經銷商，發展會員參與傳銷活動。

天津市武清區人民法院認為，權健公司及束昱輝等12人的行為均已構成組織、領導傳銷活動罪，情節嚴重。鑑於權健公司及束昱輝具有自首情節，認罪悔罪，且部分違法所得已追繳在案，遂對權健公司和束昱輝依法作出上述判決。

而鑑於其他11名被告分別如實供述犯罪事實等情節，分別判處3至6年不等的有期徒刑，並處以罰金；對違法所得予以追繳，上繳國庫。

權健以「周洋服食產品後康復」作宣傳。但周洋父親表示，女兒使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。（丁香醫生）

2018年12月，內地著名醫學知識分享網站的微信公眾號「丁香醫生」揭發持牌直銷公司權健集團涉嫌虛假宣傳、非法傳銷等問題。文章以3年前患癌去世的內蒙古4歲女童周洋為例，周父聽信權健的推銷中斷化療，使用權健的抗癌產品，導致病情惡化，最終不幸離世。

文章激起輿論熱議後，天津市委、市政府責成市監管委、市衞健委和武清區等相關部門成立聯合調查組，並進駐權健展開核查，權健集團醜聞也愈揭愈多。

（綜合報道）