陝西檢驗師接種疫苗後確診　中疾控：為變種病毒個案採樣時感染

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 16:33

3月18日，陝西省西安市第八醫院隔離區一名劉姓檢驗人員確診新冠肺炎，惟她在感染前已完成2針的新冠疫苗接種。近日，通過一系列調查研究，該檢驗人員被感染的原因被找到。中國疾控中心表示，她是在3月12日為兩宗由烏茲別克回國的新冠肺炎境外輸入病例，做病毒採集時受到感染。

3月18日，陝西省西安市第八醫院隔離區一名劉姓檢驗人員確診新冠肺炎。（網上圖片）

昨天（4月20日），《中國疾病預防控制中心周報（英文）》發表了對這名檢驗人員感染新冠肺炎的調查報告。報告指，她在發病前5天可能暴露於攜帶有英國變異病毒環境條件中。

報告表示，根據流行病學調查，該檢驗人員很可能是在3月12日為2例新冠境外輸入（從烏茲別克回國）病例採集呼吸拭子時感染。經過病毒檢測證實，兩宗境外輸入病例感染的是新冠病毒英國變異株（B.1.1.7），且病毒載量很高。高風險的操作過程中，患者可能會出現打噴嚏或作嘔，從而短時間內排出高濃度的新冠病毒。同時，這位檢驗人員患有慢性鼻炎，習慣用嘴呼吸，這會增加吸入病毒的風險。有研究發現，過敏性鼻炎和高血壓對新冠狀病毒感染的易感性風險係數。

《中國疾病預防控制中心周報（英文）》發表調查報告。（人民日報）

報告稱，在完成接種2針新冠疫苗的14天後，包括該名檢驗人員在內的31名醫護人員均呈現血清新冠抗體陽轉，特別是該檢驗人員發病2天后的血清抗體滴度極高，說明疫苗免疫有效。報告續稱，沒有一種疫苗會是100%有效，高危暴露是疫苗保護失敗的重要原因。從這名檢驗人員的臨床過程來看，該患者症狀輕、病程短，這極大可能是得益於新冠疫苗接種。

報告呼籲醫務人員，新冠肺炎病人臨床救治是高危醫療行為，即使接種疫苗後，仍需正確的個人防護和良好的臨床操作。良好的感染預防和控制措施以及正確的個人防護對於降低醫院獲得性COVID-19風險至關重要。

（人民日報）