新冠肺炎｜譚德塞稱專家赴華溯源評估不充分　外交部：應尊重科學

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-21 17:16

日前，世衛組織總幹事譚德塞稱，世衛組織發布的新冠病毒溯源聯合報告中，有關「實驗室洩漏極不可能」的評估不夠充分，還需進一步研究，準備派包含相關領域專家再次赴華。 在北京，外交部發言人汪文斌於今日（21日）舉行的例行記者會上回應指，各方都應當尊重科學。

汪文斌說，各方都應當尊重科學。（北京日報）

汪文斌表示，世衛組織於3月30日發表了「中國—世衛組織聯合專家組溯源研究報告」，明確了「病毒由實驗室洩露極不可能」的結論。這份報告是由30多位全球各領域頂級專家共同撰寫，具有廣泛的代表性和高度的專業性。聯合專家組一直獨立開展研究，獨立撰寫報告，遵循了世衛組織程序，採取了科學的方法，提交的報告也具有權威性和科學性。

汪文斌指，中方是應世衛組織請求，同世衛組織開展聯合溯源科學研究。多名國際專家已在不同場合表明，「實驗室洩露」極不可能，不存在所謂的獲取原始數據困難，各方都應當尊重科學，尊重科學家的意見和結論。在這方面，世衛組織尤其應該發揮表率的作用。

世衛專家組成員在1月中到訪武漢，調查新冠病毒爆發源頭。（AP）

3月30日，世衛組織發布新冠病毒溯源聯合報告，指病毒從實驗室感染人類「極不可能」，亦指華南海鮮市場不是疫情的最初來源。報告公開後，美國等14國曾表示憂慮，要求由專家進行第二階段調查，以及指出進一步的動物研究，以找出新冠病毒由動物傳至人類身方的方法。

（北京日報）