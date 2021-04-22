台積電創辦人張忠謀：大陸落後台灣5年　只有三星才是真正對手

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-04-22 10:22

台灣半導體製造巨頭台積電創辦人張忠謀表示，中國大陸的晶片製造業仍落後台積電達5年以上，同時美國的生產成本較高，只有韓國的三星才是真正對手。

據台媒報道，張忠謀在發表公開演講，他表示美國也通過補貼推動產業發展，美國在土地、水電二項佔競爭優勢，但在人材包括工程師、技工、領班、作業員卻不如台灣，台灣派遣人員在當地經營、管理，要大規模調動製造業人員，整體單位成本顯著較台灣高。張忠謀認為，短期內美國聯邦與州政府雖有補貼，但不能彌補長期的競爭劣勢。

張忠謀表示，中國大陸的晶片製造業仍落後台積電達5年以上，同時美國的生產成本較高，只有韓國的三星才是真正對手。（資料圖片）

至於中國大陸的情況，張忠謀就稱經過約長達20年的政府補貼，補貼金額達數百億美元之多後，估計大陸現時的晶片製造業仍落後台積電達5年以上，在IC（集成電路設計）設計則落後美國或台灣約一年到兩年。

張忠謀表示，只有韓國的三星，在晶片製造領域是台積電的強勁競爭對手。因為韓國有競爭優勢，在人才、經理人等方面跟台灣相近。對於台積電的成功，張忠謀指要這歸功於台灣在晶片製造方面的優勢，比如專業經理人領導，專業經理人對成立世界級公司是有利的，另外台灣晶片廠還長期堅持投資研發。

（綜合報道）