不受制國際廠商　內地科企設量子晶片實驗室　冀生產線早日落地

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-11 09:41

據內媒《科技日報》10日報道，合肥本源量子計算科技有限責任公司與合肥晶合集成電路股份有限公司日前簽訂合作協議，雙方宣布共同建設「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」，將在極低溫集成電路領域進行工藝合作開發以及工程流片驗證，實現從量子晶片設計到封裝測試全鏈條開發。

本源量子計算機。（《科技日報》）

本源量子總經理張輝表示，隨著半導體行業「缺芯」問題越演越烈，中國作為全球最大晶片進口國，某些高端晶片受制於國外廠商，但在未來的量子計算時代，這種情況將會大為改觀。

張輝又指，目前中國量子晶片的生產仍以實驗室加工為主。但要研製性能更加優越的量子晶片，必然需要成熟的製造工藝與產線化的生產加工模式。建設「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」的目的就是讓量子計算機最核心部件——國產量子晶片產線早日落地。

報道指，實驗室將實現從晶片設計到封裝測試全鏈條開發，重點攻關量子晶片設計，半導體和超導量子晶片的設計研發、試製，量子晶片製造和封裝測試，QGPU、FPGA、ASIC等高端專用晶片的產線化中試。

張輝又表示，「本源-晶合量子芯片聯合實驗室」在超導的技術路線上，將對標IBM、谷歌等國際巨頭，在半導體技術線上則對標英特爾的22nm FinFET、CEA-Leti 28nm FDSOI，從而打造國內第一家面向產業化和應用的量子晶片實驗室，努力建成國際先進的量子晶片專用的微電子研究中心。

本源超導24比特量子晶片實物及封裝。（《科技日報》）

截至目前，本源量子已先後推出了本源第一代6比特超導量子晶片—夸父KF C6-130、 第一代24比特超導量子晶片—夸父KF C24-100、本源第二代矽基自旋二比特量子晶片—玄微XW S2-200等。