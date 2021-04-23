中興通訊女高管集資詐騙判刑20年　涉額21億元曾服50片安眠藥自殺

撰文： 布藍 葉琪 最後更新日期： 2021-04-23 13:05

中興通訊前工會主席何雪梅集資詐騙案判決結果近日出爐，何雪梅被判處有期徒刑20年。 裁判文書有披露不少案件細節，包括提到涉案金額高達21億元（人民幣．下同），以及何雪梅被立案偵查當天曾經服用50片安眠藥企圖自殺。 據裁判文書顯示，何雪梅犯集資詐騙罪、挪用資金罪、職務侵佔罪，終審被判處有期徒刑20年，並被沒收個人財產2000萬元。

何雪梅案發時是中興通訊的工會主席、中興通訊全資控股中興宜和投資發展有限公司的董事長。（視覺中國）

案情指，自2015年初至2017年3月，中興通訊工會主席何雪梅通過其微信公眾號等途徑發布集資訊息，以高回報為誘餌，在中興通訊工會全資控股益和天成投資發展有限公司的電子商務平台上募集資金。然而，何雪梅使用大量私人賬戶接收、轉移集資款，將所募集資金用於購買理財產品、房地產、買賣股票、歸還所挪用公司資金、償還個人債務、侵吞轉移至境外等。在難以歸還集資款時，何雪梅就虛構理財業績繼續募集資金。何雪梅累計募集資金21.1916570107億元，未退還資金8.9856809607億元。

同時，何雪梅在2011年12月29日至2015年4月8日期間，利用其身為中興通訊工會主席的職務便利，指使工會幹事以向中興通訊員工發放保險理賠款的名義填寫借款單或直接填寫報銷單，由其審批後從中興通訊賬戶向他人轉款共計310萬元，用於個人使用。

此外，兼任中興通訊全資控股的中興宜和投資發展有限公司董事長的何雪梅，又在2015年3月至2016年底，指使公司財務總監分多次將對公賬戶資金累計3.901272686億元轉賬至個人及公司賬戶，用於買賣股票、購買房地產和理財產品等活動。

經審計，何雪梅累計募集資金21.1916570107億元，參與人員8819人25580人次，未退還3921名人員理財資金的數額合計為8.9856809607億元。

何雪梅被立案偵查當天服用大量安眠藥企圖自殺。（資料圖片）

值得一提是，裁判文書披露，受案登記表及立案決定書證實，中興通訊是在2017年6月21日委托法務報案控告何雪梅等人挪用資金、職務侵佔，偵查機關隨後在7月11日決定立案偵查。而根據何雪梅的急診搶救病歷，她在7月11日當天入院搶救，「其稱自服氯硝安定50片」。據介紹，氯硝安定是抗驚厥抗癲癇藥，是一種安眠藥。

（綜合報道）