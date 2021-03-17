央視記者臥底調查車企變公司高管　每天被上級噓寒問暖怕「叛變」

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-03-17 10:57

央視在國際消費者權益日播出的節目「3.15晚會」，每年都會揭露各行各業的黑幕，主要方式就是派出調查記者充當臥底。 其中一名調查記者「老K」，他近日就受訪講述其中一次的臥底經歷。有趣的是，為取得核心資料和證據，老K努力從普通銷售員升為公司高管，工資水漲船高，並且擁有十多名下屬。 為免老K會「叛變」，節目負責人甚至會特別每天致電，向老K噓寒問暖。

央視每年的「3.15晚會」都會揭露各行各業的黑幕。（影片截圖）

老K稱，為了揭露一個二手汽車交易平台欺騙消費者的問題，他到一間汽車公司臥底充當銷售員。老K從沒有做過銷售的工作，沒想到後來竟然成功做出業績。不過，只是成為銷售員無法滿足調查任務，取不到核心證據，「於是我一著急一努力，工作業績噌噌噌就往上漲了」。結果老K在臥底期間，從普通的銷售員，一下子就成為公司的「二把手」。

老K坦言，他從來沒有做過這麼高的職位，不但收入一下子增加許多，與調查記者相差達數倍之多，「最帶勁的呢，我手底下一下突然間多了十幾個小弟，大家都開始改口叫我老大了。」

老K成為公司高管後，可以查到公司所有內部資料，調查任務相當順利。（影片截圖）

老K成為公司高管之後，調查任務就相當順利，基本上可以查到公司所有內部資料。不過亦正是因為已經成為公司高管，令負責「3.15晚會」的總導演開始對老K不放心，「所以這個時候開始，幾乎每天我們總導演都要給我親自打一通電話噓寒問暖，生怕我叛變了。」老K笑稱，最後要不是總導演表示還有比這間公司待遇更好的地方，正等著老K再去做臥底，「我才不想回來呢！」

另據內地傳媒披露，老K的調查任務，相信就是在2016年「3.15晚會」上揭露的全國最大二手車網上交易平台「車易拍」欺騙消費者的問題。「車易拍」對外宣稱是「透明」、「無差價」，但實際上有設置兩套系統，使買家及賣家不能對接，雙方所看到的競拍價格動輒相差數千元人民幣。

（綜合報道）