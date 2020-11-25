稱「未來得『屌絲』者得天下」惹議　小米高管道歉並請辭負責

小米集團清河大學副校長王嵋日前於一個論壇上表示，小米認為未來的天下，是得「屌絲」者得天下，得年輕人得天下，結果引起爭議，有網民甚至質問「我們用小米的都是『屌絲』咯？」 小米集團周三（25日）對此回應，稱王嵋深感悔意，已主動請辭負責。王嵋本人亦發致歉信，向用戶們以及公司和所有同事致歉。

屌絲，是自2012年初開始從中國大陸興起的流行詞，字面意思為陰毛，後引申為「人生失敗者」、「人生輸家」。

事發於上周六（21日），王嵋出席「中國人力資源管理年會——中國領先企業人才發展論壇」發言時，提到上述言論，並表示年輕人是核心的消費實力，公司會為這些年輕人做符合他們的消費主張的產品。她又認為，90後已經是完全不同的代際，尤其95後的工作是追求主觀的幸福，工資激勵已不那麼重要，甚至有專家研究00後的工作就是「吃飽了消消食」，完全擺脫了物質的訴求。

不過一句得「屌絲」者得天下還是掀起軒然大波，不少網民對其提出質疑，甚至認為「小米成功將自己拉回低端機行列」。為此小米集團回應稱，王嵋個人的錯誤言論完全不代表公司態度，也未經公司審核，其本人對她不謹慎的錯誤言論深感悔意，已主動請辭負責，公司亦已批准。小米又就事件誠懇致歉，稱米粉、用戶是小米最珍視的朋友，公司將繼續加強內部管理，堅決維護用戶利益和公司品牌聲譽。

至於王嵋本人亦發致歉信再次公開道歉，強調相關言論僅僅是她個人在相關行業閉門交流活動中的表達錯誤，完全不代表公司觀點和立場，希望外界不要對小米產生誤解，同時提到事發後自己已進行了深刻反思，深感慚愧，並決定對此承擔全部責任。

（綜合報道）