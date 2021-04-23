內地「五一」旅遊人次料達2億新高　上海迪士尼1.5萬元套房被訂完

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-23 14:10

剛過去不久的清明節迎來了旅遊熱潮的恢復，而即將到來的「五一」長假，被指有望重現昔日黃金周的盛況，甚至成為「史上最熱五一黃金周」。 據《都市快報》報道，今年五一旅遊人次可望突破2019年同期水平，料達到2億人次新高。酒店預訂也十分火熱，如浙江杭州周邊稍為熱門的酒店都差不多已滿房，甚至上海迪士尼樂園酒店高達1.5萬元（人民幣．下同）的魔法師套房也被訂完。

中國旅遊研究院院長戴斌近日表示，第二季度為傳統的出遊旺季，且有清明、五一、端午三個公眾假期，很可能成為「旅遊抗疫」的轉折點。據「去哪兒」平台數據顯示，今年五一假期機票預訂量與2020年同期相比增長逾25倍，同時也大幅超過疫情之前的2019年同期；機票平均支付價格為924元，較2019年上漲逾兩成。

目前，通過「攜程」平台預訂五一長假機票、酒店、門票、租車的訂單量，分別較2019年同期增長23%、43%、114%、126%，同時五一旅遊人次也有望創2億人次的新高。

上海迪士尼樂園酒店多個套房均顯示已被訂完。（都市快報）

酒店方面，多家高星酒店一房難求，而五一人氣酒店前十名依次為三亞亞特蘭蒂斯酒店、莫干山開元森泊度假樂園、湖州龍之夢動物世界大酒店、杭州開元森泊度假酒店、上海玩具總動員酒店、三亞天域度假酒店、珠海長隆企鵝酒店、長隆酒店（廣州長隆野生動物世界店）、陽江北洛祕境度假酒店、北戴河阿爾卡迪亞濱海度假酒店。

其中在上海迪士尼樂園酒店，當查詢5月1日至4日的客房情況，會發現無論是五六千元一晚的豪華花園景觀房，還是近7000元一晚的冰雪奇緣主題房，甚至連高達1.5萬元一晚的魔法師套房，均顯示為已被訂完。

報道指，在高星酒店豐富的主題活動和文化體驗下，酒店本身已逐漸成為遊客的旅行目的地，據攜程的預訂趨勢，五一期間4、5鑽高星酒店訂單佔比超過一半，顯示愈來愈遊客願到相關酒店享受高質體驗。

（都市快報）