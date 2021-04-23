雲南第二監獄前獄長主動投案　任職期間「黑老大」孫小果獲減刑

撰文： 蘇子牧 最後更新日期： 2021-04-23 17:31

4月22日，據雲南省紀委監委消息，雲南省小龍潭監獄原監獄長王春華涉嫌嚴重違紀違法，現已主動投案，目前正在接受紀律審查和監察調查。 據悉，王春華此前任職雲南省第二監獄監獄長期間，雲南「黑老大」孫小果曾經在該監獄獲得了2次減刑後出獄。

雲南省小龍潭監獄原監獄長王春華目前已主動投案。（資料圖片）

資料顯示，王春華出生於1961年4月，麗江人，長期在監獄系統工作，曾任麗江監獄監獄長、省第二監獄監獄長、省監獄管理局副局長。2016年9月，王春華晉升副廳級，次年兼任小龍潭監獄監獄長，2021年1月卸任。

值得注意的是，他在擔任雲南省第二監獄監獄長期間（2011年3月卸任），孫小果也在該監獄服刑。就在孫小果出獄前，即2010年3月，時任第二監獄監獄長的他還被表彰為「全國監獄勞教工作先進個人」。

據官方發布的專題片《正風反腐就在身邊》披露，孫小果在雲南省第一監獄總共減刑3次，2009年1月轉監到雲南省第二監獄，在二監又減刑兩次，於2010年4月出獄，實際服刑時間只有12年5個月。之所以中間要由第一監獄轉到第二監獄，是因為違規減刑遇到了阻力。

時任雲南省監獄管理局政委羅正雲說，2008年孫小果的繼父李橋忠給自己打過一個電話，說孫小果在一監減刑未能得到通過，主要是一監的一個紀委書記叫何紹平持不同意見。羅正雲等人只好將孫小果轉到第二監獄，繞過何紹平繼續操作。

令人關注的是，就在2021年3月底開始，中國第一批政法隊伍教育整頓中央第十二督導組進駐雲南。包括王春華在內，雲南近期已有3名在任或卸任監獄長被查，另外還有2名監獄系統幹部被雙開。

4月9日，建水監獄黨委書記、監獄長余世國涉嫌嚴重違紀違法，接受駐雲南省司法廳紀檢監察組紀律審查，接受臨滄市監委監察調查；

4月19日，楚雄監獄原監獄長耿軍華涉嫌嚴重違紀違法，正在接受省紀委監委紀律審查和監察調查；

4月20日，雲南省建水監獄原督查專員吳申雲被開除黨籍和公職，通報稱其大搞權力尋租，索要、收受他人財物；

4月21日，安寧監獄原黨委書記、監獄長張勳被開除黨籍和公職，通報稱在組織對其違紀違法問題核查期間，請「大師」看風水、做法事幫其「轉運」，並涉嫌受賄犯罪、玩忽職守犯罪。