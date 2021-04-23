趙麗穎名下有10家公司登福布斯名人榜　馮紹峰家族身家近10億元

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-23 17:52

內地女星趙麗穎周五（23日）突然透過工作室在微博宣布與男星馮紹峰（本名馮威）已經離婚，引起網民熱議，也令外界關注起雙方財產的問題。據企查查APP顯示，馮紹峰目前有7家關聯公司，趙麗穎有10家，雙方並未在對方公司出任高管或股東，已無密切商業關聯。

馮紹峰1978年10月7日出生於上海，據「新京報貝殼財經」報道，馮紹峰家族為國內紡織業巨頭，其父親的紡織業務遍布沿海，身家近10億元（人民幣．下同）。企查查APP顯示，馮紹峰名下有7家公司，目前在南京峰芒影視文化公司、上海東威影視公司等5家企業擔任法人，同時亦是樂視影業、東陽浩瀚等6家企業的股東。

據報道，華誼兄弟於2015年10月宣布以7.56億元收購浙江東陽浩瀚影視娛樂有限公司七成股權，當時後者僅成立了一天，估值就超過10億元，背後離不開李晨、馮紹峰、Angelababy、杜淳、陳赫等股東藝人的商業價值。2016年5月6日，樂視網表示擬收購樂視影業100%股權，對價達98億元，公司股東將包括張藝謀、郭敬明、孫紅雷、鄧超、孫儷、馮紹峰、黃曉明、劉濤等。與每股41.37元的價格相比，明星持股成本普遍較低，馮紹峰和黃曉明、李小璐的成本約為每股8.3元。

至於趙麗穎則在1987年10月16日出生於河北省廊坊市，企查查APP顯示，她名下有10家公司，其中續存、在業的有江蘇藍色沸點影視文化有限公司、南京趙麗穎影視文化工作室、南京新繹影視文化工作室等7家。同時，趙還於北京海潤影業股份有限公司、江蘇稻草熊影業有限公司、北京秀麗江山影視有限公司等5家未註銷公司擔任股東。趙亦曾登上福布斯中文網公佈的「2020年百強名人榜」第七位。

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（新京報貝殼財經）