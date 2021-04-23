趙麗穎馮紹峰離婚｜09年開始合作　終憑《西遊記·女兒國》定情

撰文： 沈洛嘉 最後更新日期： 2021-04-23 14:45

33歲當紅女星趙麗穎今早（23日）發表聲明跟42歲的馮紹峰離婚，兩人於2018年結婚，育有2歲兒子想想。兩人表示近日已辦妥離婚手續，並會共同扶養、陪伴孩子成長。

趙麗穎馮紹峰喺4月23日發聲明宣布離婚。（資料圖片）

回看趙麗穎和馮紹峰的情路，其實兩人早早已經認識，不過亦有一同參演不同作品，包括2009年的《鎖清秋》、《夫妻一場》、2010年《佳期如夢》、以及2012年的《宮鎖珠簾》，不過在以上劇集中兩人都未有對手戲，沒有甚麼交集，直到在2016年兩人合作《西遊記·女兒國》，兩人才正式展開感情道路。

趙麗穎和馮紹峰憑合作《西遊記·女兒國》定情。（電影劇照）

事關由趙麗穎飾演的女兒國國王，跟馮紹峰飾演的唐僧有感情戲份，終於結下緣份。在《西遊記·女兒國》的宣傳期間，兩人互動頻繁，趙麗穎曾在接受訪問時形容馮紹峰是「白馬王子」，而馮紹峰則大讚趙麗穎清純可愛；當馮紹峰發微博自稱是「師父」時，第二日趙麗穎就發微博說自己「缺個師父」，兩人公開地甜蜜互動。

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當年兩人直接在微博上宣布結婚。（網上圖片）

直到拍完《西遊記·女兒國》，兩人就爆傳出拍拖消息，不時被路人撞見一齊打邊爐、又有着情侶裝在酒店約會、趙麗穎更被拍到逗留在馮紹峰的家中兩日一夜，到後來再一起拍內地劇《知否？知否？應是綠肥紅瘦》，直到2019年10月16日趙麗穎的生日時，兩日在微博宣布已經領證結婚，可惜兩人婚姻僅維持2年半便結束。