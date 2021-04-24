中俄共建設國際月球科研站　將面向國際開放合作

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-24 09:55

周五（23日），中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司聯合主辦的國際月球科研站宣介會在南京召開，中俄雙方發布《中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司關於合作建設國際月球科研站的聯合聲明》（簡稱《聲明》），指國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放合作。

中國國家航天局和俄羅斯國家航天集團公司聯合主辦的國際月球科研站宣介會在南京召開。（人民日報）

國家航天局副局長吳艷華表示，中國、俄羅斯將與其他國際夥伴一起，共同建設國際月球科研站。國際月球科研站將是中俄兩國為推動聯合國外空活動長期可持續發展做出的又一新的重要貢獻，中國國家航天局與俄羅斯國家航天集團公司秉持「共商、共建、共享」原則，推動國際月球科研站廣泛合作，共同推動人類航天科技發展和經濟社會進步。

《聲明》指，國際月球科研站將面向所有感興趣的國家、國際組織和國際夥伴開放，在國際月球科研站的規劃、論證、設計、研製、實施、運營等方面開展合作，並歡迎在項目的各個階段，在任務的各個層級，以實物和非實物的形式參與國際月球科研站合作。

吳艷華表示，中國、俄羅斯將與其他國際夥伴一起，共同建設國際月球科研站。（網上圖片）

2020年7月，中國和俄羅斯兩國航天機構確定了國際月球科研站的合作；2021年3月，中俄兩國政府簽署了《關於合作建設國際月球科研站的諒解備忘錄》，啟動國際月球科研站的合作。根據中俄兩國計劃，後續還將發布《國際月球科研站實施路線圖》，以及明確其他有興趣國家或國際組織的加入程序。

（人民日報）