「錯換人生」養母起訴要求索回房產　姚策遺孀：不是一下子算得清

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-24 12:52

江西九江男子姚策因確診肝癌晚期，揭發原來28年來一直被「錯換人生」。 養母許敏在姚策病逝起訴姚妻熊磊，要求索回位於九江市的房產，認為其是她在認為姚策是親生兒子情況下，由自己與丈夫出資購買，因此有權索回。

3月23日，姚策因救治無效在北京離世。（大象新聞）

對於許敏的做法，熊磊就表示兩人需要再溝通，「這個事是可以談的」。熊磊稱，此前都是姚策去與許敏溝通，自己並沒有參與，也從來沒有說過不還房產、不過戶的說話。熊磊表示，該幢房產自己父母也付出很多，其中有裝修、家具等費用，不是一下子算得清。

此外，許敏亦有控告涉事的郭希寬、杜新枝夫婦（姚策生母），卻不被警方立案。中國政法大學刑法學專家阮齊林認為，警方的決定是符合法律規定。即使當年是故意偷換，涉及刑法中的拐騙兒童罪，但根據刑法規定，法定最高刑5年以下的追訴時效，追訴期限是10年。姚策的情況已遠遠超過追訴時效。

另一方面，「錯換人生」全案的進展一直備受外界關注，許敏要求索回房產成為近期的熱點。北京大學互聯網研究中心主任田麗表示，該案因其特殊性，有公共議題的價值，但事情發展至今，已經回歸到倫理和法理層面，應該在私域中去討論。田麗以「人血饅頭」去形容媒體仍然不斷進行炒作，「不把別人的傷痛當做傷痛的行為讓我想到一個詞——人血饅頭。事件本身的話題性以及各自媒體為經濟利益而賺取流量是這一悲劇無法完結的原因。」

（綜合報道）