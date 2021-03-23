江西男子姚策病逝　曾因「錯換人生28年」引熱議

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-23 20:31

去年2月，江西九江28歲男子姚策被查出肝癌晚期，其母許女士打算「捨肝救子」時，卻發現自己與姚策並沒有血緣關係，繼而揭發當年醫院工作人員失誤，導致她抱錯了孩子。事件被形容為「錯換人生28年」，引起熱議。周二（23日），姚策妻子熊磊以及姚的生父郭希寬證實，姚策因救治無效，已在北京一間醫院離世。

姚策逝世的消息周二早上一直在網上流傳，有報道指出姚策曾在中午前於社交平台發文，稱自己「狀況良好」，不過隨後被刪除。至下午，熊磊、郭希寬證實姚策已離世，並稱目前家人正在為他辦理後事。

作為「錯換人生28年」主角，姚策的經歷曾備受內地網民關注。故事要從1992年說起，當時姚策養母許女士在河南大學淮河醫院分娩時，因工作人員失誤，導致她與姚策生母杜新枝抱錯了孩子。事件直到姚策被查出肝癌晚期後才被揭發，去年7月，姚策及其親生父母起訴河南大學淮河醫院侵權，案件在同年12月7日於開封市鼓樓區人民法院一審宣判，河南大學淮河醫院被判賠償姚策與親生父母總計76萬元（人民幣．下同）。

不過，姚策及其親生父母認為一審判決的金額不足以撫慰其巨大精神痛苦，也不足以對醫療機構違法侵權行為構成警示，遂上訴。今年2月8日，該案於開封市中級人民法院二審宣判，姚策及其親生父母共獲100.2萬餘元賠償，包括賠償姚策及其親生父母精神損害的40萬元，賠償姚策治療費等的60餘萬元。然而二審宣判前，姚策便於1月10日突然病情惡化，被下「病危通知書」。

此外，由於無法負擔龐大的醫療費用，姚策及其家人曾在多個公益平台進行籌款。不過事件卻惹起了爭議，有網民質疑稱，個人按規定只能在一個公益平台籌款，但姚策卻在不同平台發起七八輪籌款，質疑為其過度籌款。後來，籌款平台水滴籌、輕鬆籌將姚策列入黑名單。姚策則在回應時指出，他無法一一核實捐款情況，但要是存在問題他會退還平台，由平台核實。對於網民的私人捐款，他表示只要事主用私人賬號聯繫他並附上截圖，他一定會退。

（綜合報道）