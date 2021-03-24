江西男錯換人生28年　肝癌病逝今火化　生母：有好多話還沒跟你說

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-03-24 22:00

去年2月，江西九江28歲男子姚策被查出肝癌晚期，其母許女士打算「捨肝救子」時，卻發現兩人並無血緣關係，繼而揭發是醫院工作人員失誤，導致她抱錯孩子。直至昨日（23日），姚策因救治無效在北京離世。 雖然姚策「錯換人生28年」，但他未有消極。他在最後一條朋友圈動態中，更表示一家的感情從未改變，28年的情感也不會因為網絡輿論衝擊而煙消雲散。 今日（24日），家屬在北京八寶山殯儀館為姚策舉辦了簡短的告別儀式並火化，隨後將骨灰送回江西。

3月23日，姚策因救治無效在北京離世。（大象新聞）

北京寧養醫院醫護人員透露，姚策從杭州轉到該院後，基本不能說話，亦未能正常進食，完全靠輸液維持生命。據指，姚策離世前，其妻子、兒子、生父、生母以及岳父母都在身邊陪伴。

今日上午7時半，家屬在北京八寶山殯儀館，為姚策舉辦了簡短的告別儀式，與他錯換人生的郭威亦到達現場悼念。姚策的親生父母泣不成聲，生母杜新枝更哽咽道：「媽媽還有好多話沒跟你說呢。」姚策妻子熊磊則站在杜新枝身旁默默流淚。

去年2月17日，姚策突然感到身體不適，到醫院檢查後確診肝癌晚期。今年2月26日，姚策發布了最後一條朋友圈動態，表示一家人的感情從未改變，28年的情感也不會因為網絡輿論衝擊而煙消雲散。然而，家人確實受到非常嚴重的網絡輿論影響，他希望通過法律找尋真相，讓每個人都意識到，真正重要的是家庭，並期望盡快開庭，盡快結束，「關起門過好自己的小日子，這才是最後完美的結局」。

據此前報道，姚策養母許女士1992年在河南大學淮河醫院分娩，因工作人員失誤，導致她與杜新枝抱錯了孩子；直至去年2月，姚策被查出肝癌晚期後，事件才被揭發。

去年7月，姚策及其親生父母起訴河南大學淮河醫院侵權。同年12月7日，開封市鼓樓區人民法院一審宣判，河南大學淮河醫院需向姚策與親生父母賠償76萬元（人民幣．下同）。

姚策方面認為一審判決未能「撫慰」其遭受的巨大精神痛苦，也不足以對醫療機構違法侵權行為造成警示，於是上訴。今年2月8日，開封市中級人民法院二審宣判，姚策及其親生父母獲賠償100萬餘元。

（北京青年報／楚天都市報）