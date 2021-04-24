王毅：民主不是可口可樂　若世界僅一種模式將失去生機

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-24 15:12

周五（23日），國務委員兼外長王毅在北京同美國對外關係委員會視頻交流。在談及近日有論調將中美之爭渲染為「民主和威權」之爭時，王毅表示，民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。如果地球上只有一種模式、一種文明，這個世界就會失去了生機，沒有了活力。

王毅表示，民主不是可口可樂，美國生產原漿，全世界一個味道。（新華社）

王毅稱，任何勢力都沒有資格否定其他國家選擇的道路，任何國家也不會按照別人的好惡來改造自己的制度。歸根到底，制度和道路是對還是錯，還是要由本國人民來判斷來決定。「我們從不照搬外國模式，也不輸出意識形態，不要求別國複製中國的做法。而是主張各國都走符合自身國情和民眾需要的發展道路，彼此之間相互尊重，相互借鑑。」

王毅表示，中國實行的社會主義民主政治，是一種全過程、最廣泛的民主，體現人民意志，符合中國國情，得到人民擁護。僅僅因為實行民主的形式跟美方不一樣，就給中國扣上「威權」、「專制」的帽子，這本身就是不民主的表現。如果打著民主、人權旗號搞價值觀外交，干涉他國內政，人為製造分裂和對抗，只會引發動盪甚至災難。

他還說，一個和平的世界應該承載多樣的文明，一個穩定的秩序應該容納不同制度，一個自信的大國應該包容多元的價值。中美幾十年的交往給我們的最大啟示是，中美雖然社會制度不同，但並不妨礙我們求同存異，合作共贏，和平共存。

（央視新聞）