涉欠河北邢台國資委逾893萬　陝西彬州市政府19名官員遭嚴肅處理

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-25 12:33

2019年，河北邢台市國資委向傳媒舉報，揭露陝西彬州市賒欠旗下酒店逾893萬（人民幣，下同）。 《中國紀檢監察報》今日（25日）刊文披露陝西省紀委監委的處理結果，包括彬州市委市政府等5個單位因嚴重違反中央八項規定精神受到問責，時任彬州縣委書記、縣長等19名領導幹部受到嚴肅處理。

《中國紀檢監察報》刊登的《緊盯享樂奢靡之風老問題新動向立破並舉治理違規吃喝》報道稱，陝西省紀委監委以此為鑑、舉一反三，從易發頻發和監管薄弱的環節入手，織緊織密風險防範網。陝西省紀委監委黨風政風監督室有關負責人表示，已向省財政廳發函，督促全省各級財政部門進一步完善公務接待管理制度，細化公務接待程序和標準，建立健全財務內控管理機制。

邢台市國資委向傳媒曝光《舉報信》，提到彬州市（以及改制前的彬縣）的縣委、縣政府向旗下彬州國際花園酒店賒數。（澎湃新聞）

2019年5月27日，澎湃新聞刊發獨家報道，提到河北邢台市國資委向傳媒曝光《關於彬縣縣委縣政府違反中央八項規定違規接待長期拖欠彬州花園酒店巨額招待費的舉報信》，提到彬州市（以及改制前的彬縣）的縣委、縣政府向旗下彬州國際花園酒店賒數。

《舉報信》附上的《2013年以來彬縣縣委縣政府接待辦欠條清單》顯示，由2012年7月至2018年2月26日，彬縣（彬州市）政府合計簽下225張「白條」（欠單），欠款總額為8912857.2元。

陝西省紀委監委其後於秦風網發布通報稱，經查，2012年1月至2018年2月，彬州市委市政府及43個市級部門共拖欠彬州花園國際酒店893.9727萬元接待費。2018年4月和5月，陝西省紀委收到有關問題反映後，督促彬州市結清欠款210.3605萬元。

通報提到，2019年5月31日，彬州市一次性結清剩餘欠款683.6122萬元。上述接待費主要用於招商引資商務接待、各類會議、一般公務接待等，但其中部分接待存在違反中央八項規定精神問題。陝西省紀委監委核查後，將對有關違紀問題作出嚴肅處理。

（澎湃新聞）