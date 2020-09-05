貴州大方縣拖欠教師工資補貼挪用教育經費8.2億　去年剛正式脫貧

近日，有民眾在國務院「互聯網+督查」平台上反映貴州大方縣存在拖欠教師工資等問題。 國務院辦公廳督查室派員赴貴州省畢節市大方縣進行了明察暗訪。國務院辦公廳督查室暗訪發現，貴州省大方縣自2015年起即拖欠教師工資補貼，截至2020年8月20日，共計拖欠教師績效工資、生活補貼、五險一金等費用47961萬元（人民幣，下同），挪用上級撥付的教育專項經費34194萬元。

大方縣是貴州省畢節市下轄的一個縣，位於貴州西北部，面積3502平方公里，人口103萬，曾是國家級貧困縣，2019年4月，貴州省政府批准大方縣退出貧困縣序列。

據中國政府網發佈《關於貴州省畢節市大方縣拖欠教師工資補貼 擠佔挪用教育經費等問題的督查情況通報》，督查室調查發現，大方縣拖欠教師績效工資及各類津補貼18031萬元。大方縣還未按時繳納教師五險一金，2019年1月以來欠繳教師住房公積金13997萬元、醫療保險13000萬元，2020年5月以來欠繳教師養老保險2933萬元，並通過虛列支出將有關經費從大方縣財政局撥入縣教育科技局實撥資金銀行帳戶，再通過一般繳款書回流國庫基本帳戶的方式挪用教師住房公積金15217萬元、醫保資金8080萬元。

大方縣共計拖欠教師2019年績效工資6336萬元、第13個月工資2541萬元，2015年至2019年鄉鎮工作補貼8100萬元，2020年鄉村生活補助1054萬元。

強制教師和貧困學生「入股」當地「信合公司」

此外，《情況通報》還指，國辦督查發現，大方縣假借推進供銷合作社改革名義，發起成立融資平台公司違規吸納資金，變相強制教師存款入股，截留困難學生生活補貼。

大方縣教育科技局通過會議部署等形式，要求教師按照不低於被拖欠的2019年績效工資、第13個月工資的2.5倍金額存款入股當地政府發起成立的大方縣烏蒙供銷信用合作商務服務有限公司（以下簡稱「烏蒙信合公司」），以此作為發放拖欠績效工資等款項的前置條件。

大方縣還改變家庭經濟困難學生生活補助原有發放管道，通過烏蒙信合公司代發2020年春季學期義務教育階段和高中階段困難學生生活補助，涉及困難學生4.2萬多名。截至2020年8月20日，烏蒙信合公司共有社員7.56萬人，其中18歲以下未成年社員的比例高達56%，主要是因發放困難補助而被動入社成為「股東」的中小學生。同時，烏蒙信合公司還以提供社員股金服務名義，直接克扣每名學生50元作為入社資格股金，導致210多萬元困難學生補助被違規截留。

《情況通報》稱，貴州省委省政府對督查發現的教師工資拖欠問題高度重視，責令大方縣整改，嚴肅問責。