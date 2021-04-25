新冠疫苗｜調查指中國逾8成公眾希望接種　涵蓋各年齡段人群

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-25 17:28

據央視周日（25日）報道，當日發布的《全國公眾疫苗認知調研》結果顯示，中國有81%的公眾希望接種新冠疫苗，調查涵蓋各年齡段人群。

報道稱，此次調查共有12674名公眾、622名專業醫生共同參與。在調查涉及的新冠、HPV、肺炎、乙肝、帶狀皰疹以及流感6種疫苗接種意願排行榜上，新冠疫苗排行榜首。

調查結果顯示，大眾對疫苗的整體認知度不斷提升，85%的公眾認可接種疫苗可預防疾病，而去年的調查中這一數據僅為47%；有超過96%的公眾聽說過新冠疫苗，且81%的公眾願意接種，其次是乙肝疫苗、流感疫苗和HPV疫苗。

調查指中國逾8成人希望打新冠疫苗。（《科技日報》）

此外，調研發現，女性對於整體疫苗的認知明顯高於男性，近九成女性認可接種疫苗可以預防疾病。除新冠疫苗外，相比以往，HPV疫苗、乙肝疫苗、帶狀皰疹疫苗的認知均有所提升。以公眾認知度較高的HPV疫苗為例，在聽說過HPV疫苗的女性中，近9成有接種意願。

報道指，以往人們普遍認為疫苗接種主要是聚焦兒童，但在此次調查中，從00後到60後，各年齡段人群均認為自己最需要接種疫苗。其中，70後整體疫苗認知度最高；80後對成人疫苗接種意願較高；00後選用保健品來預防疾病的比例遠高於其他人群；女性對接種疫苗、預防疾病的認知明顯高於男性。

88%公眾贊成建立「家庭接種本」

調研還發現，每個人對疫苗的認知還會影響身邊人接種疫苗的決策。90%醫務工作者會督促家人接種成人疫苗。公眾亦格外關注疫苗的全生命期保護及家庭疫苗規劃，88%公眾贊成建立家庭疫苗接種本，以提醒家庭中每位成員接種疫苗。

（央視／《科技日報》）