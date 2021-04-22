新冠肺炎｜首支國產mRNA疫苗亮相上海　料5月開展三期臨床試驗

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-22 10:51

新冠疫苗研發一直備受關注，中國疾控中心主任高福上周出席2021全國疫苗與健康大會時就有提到，「研發經典傳統疫苗時，別忽略mRNA疫苗帶來無限可能」。 第八屆中國（上海）國際技術進出口交易會（下稱「上交會」），於本月15日至17日在上海召開，其中在生物醫藥領域，由雲南沃森生物技術股份有限公司及艾博生物聯合軍事科學院軍事醫學研究院，共同研製的mRNA新冠疫苗首次公開亮相。

沃森生物與艾博生物率先進行mRNA新冠疫苗的研發和產業化研究。據艾博生物創始人英博博士透露，mRNA新冠疫苗（ARCoV）目前已進入Ⅱ期臨床尾聲，進展順利，預計將於5月開展海外Ⅲ期臨床試驗。

事實上，沃森生物與國內不少疫苗公司組成了疫苗研發「國家隊」，包括斯微（上海）生物科技有限公司、珠海麗凡達生物、太倉美諾恆康生物技術有限公司、深圳厚存納米藥業有限公司等。

沃森生物與艾博生物共同研製的mRNA新冠疫苗（ARCoV）在上交會亮相。（人民圖片）

目前，國內尚有兩間疫苗企業處於mRNA新冠疫苗研發階段，其中斯微（上海）生物科技有限公司於今年1月4日，收到國家藥品監督管理局核准簽發的mRNA新冠疫苗的《藥物臨床試驗批件》，成為國內第二間獲批臨床試驗的疫苗企業，並於3月25日正式啟動Ⅰ期臨床試驗；今年2月，珠海麗凡達生物已交付國家相關權威單位進行動物試驗和藥效驗證。其餘的疫苗企業則在研發領域取得一定進展。

據介紹，沃森生物是中國唯一一個出口疫苗原液到美國的企業，是中國首家疫苗產品被納入外國政府國家免疫規劃的民營企業。其中，沃森生物已連續3年向埃及國家衛生部，穩定供應AC群腦膜炎球菌多醣疫苗產品，流腦4價多醣疫苗亦連續4年獲得印尼國家衛生部採購訂單。

（證券日報）