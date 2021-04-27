印度疫情｜中印交惡網民重提邊境衝突 　應否支援印度意見不一

撰文： 褚文 最後更新日期： 2021-04-27 11:05

印度的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，全球多個國家先後就當地醫療系統崩潰和資源極度短缺伸出援手，為其提供包括呼吸機在內的醫療設備。 由於中印關係於近年惡化，對於是否幫助印度抗疫，中國民間輿論出現分化。

王毅將向巴基斯坦等五國介紹中國抗疫防疫成功經驗。（資料圖片）

4月26日，中國外交部官網發布消息稱，中國、阿富汗、巴基斯坦、尼泊爾、斯里蘭卡、孟加拉六國外長應對新冠肺炎疫情視頻會議將於4月27日舉行。

官網稱，視頻會議將由國務委員兼外交部長王毅主持，會議主題聚焦「鞏固團結抗疫共識、深化抗疫務實合作、推動疫後經濟復甦」等議題。

從參會的國家分布看，印度顯然是被包圍的。當前，由於印度新冠病毒變異快，傳播兇猛，所以令周邊國家不得不警惕。而中國作為疫情防控最好的國家，自然成為求助對象。

英國路透社4月26日消息，截至當天，印度新冠感染病例新增352,991例，總感染人數已超過1,700萬，死亡人數新增2,812，累計達到195,123例。但外界多認為印度的病例和死亡人數不只這些。

對於印度目前的形勢，中國駐印度大使館26日發布消息稱，對此表示誠摯慰問，北京方面堅定支持印度政府和印度人民抗擊疫情。中國將鼓勵和指導中國企業積極配合，為印方採購各類所需防疫物資提供便利，向印度提供所需的支持和幫助。

不過，對於是否幫助印度抗疫，中國民間輿論卻出現分化，支持者認為應該幫助，否則擴散會影響到中國；反對者認為，印度政府自己造的孽，應該自己負責，況且之前印軍還在中印邊境頻繁挑釁，打死解放軍。

印度疫情擊穿醫療體系，造成巨大悲劇（點擊大圖瀏覽）：

但從目前公開報道來看，印度政府並未積極回應中國的善意，而且印度民眾也多對中國抱有敵意；印度民間有企業則進口中國製呼吸機等抗疫設備。

有數據顯示，目前阿富汗累計確診新冠肺炎病例達59,015例，死亡2,592例；巴基斯坦確診人數達800,452例，死亡17,187例；尼泊爾確診人數達303,561例，死亡3,176例；斯里蘭卡確診人數102,376例，死亡647例；孟加拉確診人數748,628例，死亡11,150例。