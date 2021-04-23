騰訊5月20日出首季業績　大行齊唱好股王前景｜附目標價

撰文： 黃文琪 最後更新日期： 2021-04-23 15:07

股王騰訊（0700）5月20日公佈今年首季業績獲多間大行看好，以下綜合幾間大行報告。

花旗：料手遊收入按年增長18%

花旗預料，在行業監管壓力下，市場對騰訊謹慎情緒可能會持續，重申對騰訊「買入」評級，決定下調對其目標價由834元降至808元，此按綜合方式作估值，相當於動態市盈率1.2倍。

但該行長線看好公司基本面，基於公司去年首季旗下手遊收入基礎較高已被市場預期，料盈利及毛利於第二季會趨合理。基於服裝品牌和在線教育提供商謹慎的廣告預算支出，以及某些綜藝節目和電視劇的播出時間不確定，可能會壓低騰訊未來幾個季度的廣告收入增長。

該行估計，騰訊首季手遊收入按年增長18%，同時預測騰訊今年首季收入1,315億元人民幣按年升21.7%，按季跌1.6%；非通用會計準則純利314億元人民幣，按年升16%及淨利潤率23.9%，估計其純利258億元人民幣。

瑞信予騰訊800元目標價不變。（資料圖片）

瑞信：中期料微信生態變現程度較低

瑞信發表研究報告指，騰訊手遊收入將按年增17%，主要受惠旗艦遊戲帶動，首季線上廣告收入增長預計則會加快至22%，主要受惠於社交廣告健康增長，而媒體廣告表現亦有改善，預計金融科技及企業服務方面按年增長38%，主要受惠金融科技業務穩定及雲服務復甦。

該行認為，應聚焦於騰訊的手遊產品線及增長前景，另外也要留意不同領域如教育、體育服裝品牌的廣告需求等，另外亦關注公司就監管環境的更新，以及微信的變現策略。

該行將騰訊2021至2022年每股盈測升1至2%，料首季營收按年增長24%至1330億元人民幣，經調整利潤則按按年增長27%至343億元人民幣，同時中期將受惠於手遊產品線強勁及微信生態變現程度較低，維持「跑贏大市」評級，目標價維持800元不變。

中信：遊戲業務能有較強增長

中信預計，騰訊今年在遊戲產品線佈局較強，遊戲業務依然能有較強增長。廣告業務雖然受到教育政策以及海外品牌減少所影響，但是仍然有望受益於隨着疫情後宏觀經濟增長帶動；金融科技業務有望受益於微信生態的持續拓展，預計按年增長35%。考慮到騰訊較強的競爭優勢，以及穩健的業績增長，維持「買入」評級。

該行料騰訊今年首季業績將保持穩定增長，料營收1,331.09億元，按年增長23.2%，歸母淨利潤339.68億元，Non-IFRS淨利潤328.12億元，按年增長21.2%。

安信證券：雲收入有望延續恢復勢頭

安信證券預計，今年首季騰訊整體遊戲端按年增長11.4%，手遊增速回落；隨着疫情後宏觀經濟的逐步恢復，預計廣告主投放意願將有所回升。金融科技變現穩健，雲收入有望延續恢復勢頭。

該行預計，騰訊今年首季調整後淨利按年增加22.8%至333億元，低於市場預期，調整後淨利率為25.0%，按年略有下滑，維持買入-A 評級，目標價至731元。