英媒指中國人口已跌穿14億人　國家統計局：繼續保持增長

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-29 16:51

英國傳媒報道指，原定本月初發布的中國人口普查數據，延遲至今仍未有消息，原因是數據顯示中國人口已跌穿14億人，是中國超過半世紀以來首次出現人口下跌。由於情況敏感，當局尋求各政府部門對數據和解讀要有共識。 國家統計局新聞辦公室在周四（29日）就發布消息，指中國在2020年的人口繼續保持增長，具體數據將在第七次中國人口普查公報中發布。

中國人口普查數據遲遲未有公布。（視覺中國）

值得一提是，事實上不少地方政府此前已有披露當地出生人口較2019年下降10%至30%。例如北京市衛健委訊息統計中心的數據顯示，北京在2020年戶籍人口出生數量僅10萬人，創下10年來新低，亦較2019年減少24.3%。

此外，公安部數據顯示2020年新生兒登記數僅1003.5萬，較2019年大幅下降約15%。2019年公安部新生兒登記數為當年統計局出生人口的80.5%，按此比例反推2020年出生人口或較2019年下降超過200萬人。

對於英國傳媒的報道，內地傳媒引述北京智庫中國與全球化研究中心研究員黃文政的意見認為，人口普查結果將對中國人如何看待國家以及各個政府部門的工作方式產生巨大影響，故此需要非常小心地處理這些問題。

（綜合報道）