中國近兩成是老年人口　人民日報：從國家戰略高度應對人口老齡化

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-29 15:16

中國人口老齡化問題日漸嚴重，據數據顯示，2009年60歲及以上老年人口佔總人口的12.5%，到2019年這一佔比已升至18.1%。 官媒《人民日報》在周四（29日）刊發署名評論文，指國家主席習近平此前已強調要有效應對人口老齡化，事關國家發展全局及億萬百姓福祉。同時，「十四五」規劃及2035年遠景目標綱要亦有提出「實施積極應對人口老齡化國家戰略」、「促進人口長期均衡發展」。 文章稱，從國家戰略高度應對人口老齡化，「意義重大而深遠」。

內地2009年60歲及以上老年人口佔總人口的12.5%，到2019年這一佔比已升至18.1%。（新華社）

文章指，人口老齡化是已存在於中國較長時間的基本國情，在人口老齡化的背景下，青壯年人口佔比將逐步減少，老年人口占比將逐步增加，這是制定社會經濟政策需要考慮的重要因素。隨著老年人口比例的不斷上升，老年群體在消費市場上的地位越來越重要，這也會為「銀髮經濟」帶來巨大潛力。應對人口老齡化，要圍繞老年人這個關鍵群體，大力發展養老服務，積極開發與人口結構變動相適應的產業、產品和服務，滿足老年人消費和養老的需求。

文章稱，積極應對人口老齡化，還需充分開發老齡人力資源。2019年的居民人均預期壽命達到77.3歲，這是開發老齡人力資源的客觀條件。開發老齡人力資源，需推行彈性退休制度，通過養老保險等制度設計，激勵老齡人口延遲退休，增加老年人口的勞動供給數量；另一方面，倡導終身學習理念、建立終身學習制度，提升勞動力供給的質量，以更好地應對經濟社會發展和技術變革。

圖為上海市靜安區江寧路街道愛老家園內，一名老年人通過玩小遊戲進行認知訓練。（新華社）

文章表示，以減輕家庭生育、養育、教育負擔為中心完善嬰幼兒、青少年服務和政策體系，是可以應對人口老齡化的關鍵舉措。例如減輕家庭生育、養育、教育的成本提高生育率；通過教育、醫療等公共服務均等化，以及嬰幼兒照護、托育服務、青少年發展專業化、規範化、普惠化，助力下一代人口質量的提高；還可以大幅降低父母親在生育、養育和教育上的時間，優化時間利用，提高勞動參與率與勞動生產率，更有效地利用勞動年齡人口的人力資源。

文章表最後指，人口老齡化是挑戰也是機遇。堅持應對人口老齡化和促進經濟社會發展相結合，堅持滿足老年人需求和解決人口老齡化問題相結合，努力挖掘人口老齡化給國家發展帶來的機遇，就能在積極應對老齡化的同時開闢「銀髮經濟」新藍海，不斷滿足老有所養新需求。

（人民日報）