印度疫情「劇烈上升」　中國部分城市檢出印度變異新冠毒株

撰文： 施予 最後更新日期： 2021-04-29 17:34

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延，中國「五一長假」在即，作為鄰國中國的疫情防控壓力再次受矚。北京時間4月29日，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友透露，「我國部分城市檢測到有印度變異毒株」，並透露了相關細節。 吳尊友表示，「印度疫情的劇烈上升，亞洲等部分國家的疫情快速上升，應該説再次給我們敲響了警鐘，新冠疫情防控遠遠沒有結束。」

他表示，「實際上新冠肺炎疫情流行以來，病毒變異一直都在發生，只要流行不停，病毒都在變異。無論怎麼變異，我們都能夠阻斷其傳播，只要我們能阻斷這種毒株的傳播、流行，只要能夠阻止變異毒株的流行，又可以防止新的變異毒株的發生。所以説落實防控措施最為關鍵，既可以終止變異毒株的流行，也可以防止新的變異的發生。」

4月29日，中國浙江衞健委公佈，該省28日新增11宗確診個案，其中10宗由印度輸入，患者均為中國籍人士，是香港籍貨船「華洋朝陽」的船員。浙江舟山市衞健委表示，目前未發現本土密切接觸者，將繼續依法依規做好相關處置工作。

印度新冠肺炎疫情嚴重，4月28日新增逾36萬宗確診個案。當地醫療物資嚴重短缺，各國紛紛施以援手。中國駐印度大使孫衞東28日晚發推特（Twitter）稱，中國的醫療器械供應商正在加班處理來自印度的訂單，最近幾天收到至少2.5萬部製氧機訂單。

另據印媒報道，有專家預測，印度疫情形勢嚴峻，每日實際確診數或超200萬。