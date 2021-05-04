上海前首富周正毅壽宴風波　官媒多名主持人赴宴後遭罰節目停錄播

撰文： 褚文 彭琤琳 最後更新日期： 2021-05-04 20:35

上海前首富周正毅在2007年捲入涉及上海前市委書記陳良宇的上海社保基金挪用案後鈴鐺入獄，其後於2020年獲釋出獄。周正毅近日在上海一間五星級酒店高調舉辦60歲壽宴，與會賓客包括有上海官方傳媒上海廣播電視的6名主持人。 事件引發負面輿論後，上海廣播電視台、上海文化廣播影視集團有限公司內部報紙《傳媒人》發布處理通報。

通報指，停止涉事主持人參加各級重大現場活動的主持及節目錄製工作，停播涉事主持人的主持節目、形象代言及公益宣傳片，並取消年度評優資格。同時，6名涉事主持人要作書面檢查，並在相關單位召開的管理幹部和主持人例會上作通報警示和專項教育。

通報還稱，現已針對事件黨紀立案和政務立案，將會在查清事實的基礎上依規進行黨紀政務處分。

據此前報道，周正毅於4月18日晚在上海外灘一間五星級酒店舉辦其60歲壽宴。宴會打出「不忘初心，回歸本色」的字樣，並廣邀名人明星捧場，包括有官方傳媒上海廣播電視台的6名主持人，分別是程雷、陳蓉、朱楨、倪琳、房海燕、戴劉菲。他們均有集體上台發言，其中陳蓉就在自我介紹時稱「我們東方衞視主持人是不是都傾巢出動了？東方衛視春晚也不過這樣的陣容啊。」陳蓉形容自己是「今年剛剛認識周公子的新朋友，但已成為好朋友的陳蓉。」

（綜合報道）