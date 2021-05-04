「點火圖」惹爭議《環時》胡錫進籲克制　反遭網民圍攻質疑不愛國

撰文： 褚文 葉琪 最後更新日期： 2021-05-04 20:11

中央政法委官微「中國長安網」的中印「點火圖」爭議延燒，持不同立場的復旦大學教授沈逸及《環球時報》總編輯胡錫進近日亦成為事件焦點，甚至後者罕見地遭到部分內地網民圍攻。

中國長安網發布的中印「點火圖」引發巨大輿論風波。（微博）

中國長安網5月1日發文「中國點火VS印度點火」，以中國長征五號火箭點火圖片及印度焚燒新冠肺炎疫情死者遺體圖片作比較，暗示「中國點火發射火箭，印度點火焚屍火葬」。帖文引來廣泛批評，同日已被刪除。

但爭議事件並未隨帖文被刪除而降温，反而在沈逸和胡錫進各自發聲後，掀起更大的討論。沈逸認為，官微圖文沒有問題，人道主義、命運共同體要有，但對印度該有的態度也要有。但胡錫進就稱做法不妥，因為官方此時應高舉人道主義大旗，表達對印度同情，將中國社會牢牢置於道義的高地上。

胡錫進其後又拋出命題「官方機構賬號究竟應該在涉外輿論中扮演什麼樣的角色，拿捏甚麼樣的尺度？」沈逸回應稱，以中國如今在全球輿論場面臨的處境，認為在微博上發表規範化表達就可以「將中國社會牢牢置於道義的高地上」，是一種過於理想化的境地，結合具體國家具體行為，沒必要自我設限。沈逸更稱，表達對印度的同情，也不一定能達到預期的效果。

內地網民隨後變成支持沈逸及支持胡錫進兩派，力挺胡錫進的網民整齊劃一以「鄰有喪，舂不相；裏有殯，不巷歌」來批評反對者「無人性，中國恥辱」，又稱呼沈逸為「戰狼」，呼籲復旦大學罷免他。

至於支持沈逸的網民就批評，支持胡錫進的人是「推牆公知」、「牆頭草」、「叼飛盤」，更有人聲稱胡錫進曾經悔辱解放軍，是偽裝成愛國者的「公知」。

《環球時報》其後亦被波及，其中一位名叫陳青青的英文版女記者成為目標，理由是她曾經在Twitter指責中國長安網的對比圖是「完全荒謬」，以及讚好趙婷獲奧斯卡最佳導演獎的帖文。

對此，胡錫進在周二（4日）連續發布多則微博帖文回應，坦言正受到「一些上綱上線的攻擊」，但認為《環球時報》是「戰鬥在輿論鬥爭的一線」，本身不時陷入輿論漩渦是難免的，「我們沒有不被批評和非議的特權 。胡錫進並強調《環球時報》的信念是與中國崛起共榮辱，「要能夠在複雜國際環境下為維護中國國家利益迎風飛揚」。

胡錫進在最新一則帖文中更表示，不認為中國公眾對印度疫情的集體態度是幸災樂禍，也不認為中國輿論場是「特別民族主義」。胡錫進稱，中國人民總體上善良、有同情心，同時也崇尚正義，「中國官方堅定支持並幫助印度，代表了中國的整體態度，民間各種聲音表現了輿論場的原生態」、「在對外問題上，民眾有權利率意表達，官方有足夠工具調節國家的整體態度，民間輿論場也總是多元的，外界應當尊重中國輿論場的這種生態。」

（綜合報道）