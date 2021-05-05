重慶三宗境外輸入病例推測來自印度　患者皆為手機公司中國員工

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-05 14:35

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友早前透露，中國部分城市已檢測到有從印度傳入的變種新冠病毒毒株。 中疾控近日在其英文版周報的一篇論文中，就披露其中三宗在重慶的境外輸入病例，指經基因組測序發現，患者所感染的病毒是在印度流行的變異病毒，推測感染可能發生在印度。

論文指出，上述三名中國籍患者的年齡介乎20歲至30歲之間，均來自同一間手機公司，該公司在印度諾伊達（Noida）設有生產基地。據介紹，三名患者自2019年底以來就一直與印度同事在基地工作，他們在工作場所內受到良好保護，在無塵環境中工作，並有採取相關的預防措施，以應對在印度的日常生活中新冠病毒大流行。

印度近期新冠肺炎疫情大爆發，每天都有數以十萬人確診。（美聯社）

根據流行病學調查，三名患者在4月19日乘坐包車，從諾伊達前往首都新德裡，當天轉機飛往尼泊爾加德滿都，整個行程中都有穿著防護服，並有戴上N95口罩、護目鏡和手套。三名患者抵達加德滿都後乘坐包車前往旅館，居住至4月21日早上，再乘坐包車去機場飛往重慶市，過程中有採取充分的保護措施。

調查發現，三名患者在印度的病毒檢測中多次出現陰性，患者A、患者B的最新陰性結果是在4月17日，患者C則是在4月19日。三名患者抵達重慶後被轉送往新冠肺炎救治定點醫院重慶公共衛生醫療中心，當時皆體溫正常，但胸部電腦掃瞄結果卻顯示有感染性病變，最終被確診染病。

重慶市疾病預防控制中心針對三名患者的病毒基因組序列分析表明，其體內的新冠病毒是印度的一種新興變種，變異位點與印度的變種病毒相同，相信受病毒感染地點可能就是在印度。

（綜合報道）