印度疫情波及鄰國　尼泊爾新增病例連續3天創新高

撰文： 聶振宇 最後更新日期： 2021-05-05 12:47

印度新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增病例持續創新高之際，疫情已經蔓延到鄰國。尼泊爾已經向中俄等國求援新冠病毒（SARS-CoV-2）疫苗。

據英國《衞報》5月4日報道，在世界目光聚焦印度疫情之際，毗鄰印度的尼泊爾疫情也在急劇惡化。進入4月，尼泊爾每日新增病例數呈現持續上升態勢。5月2日至5月4日，尼泊爾每日報告的新增病例已連續3天突破7,000宗，連創新高。

根據尼泊爾衞生部門5月4日公布統計數據，過去24小時尼泊爾新增確診病例7,660宗，新增死亡病例55宗，兩項數據均再次刷新該國疫情爆發以來的最高數字。

尼泊爾衞生部在一份聲明中表示，「持續惡化的疫情已經超過該國衞生系統的應對能力，尼泊爾醫院已經沒有足夠的牀位，形勢難以控制。」

「我們生活在一個相互聯結的世界裏，在這樣的疫情大流行中，誰也無法獨善其身。」尼泊爾總理奧利（Khadga Prasad Sharma Oli）5月3日發表電視講話，「我想請求我們的鄰國、友好國家和國際組織幫助我們，為我們提供疫苗、檢測設備、供氧設備以及重症醫療藥物和用具，支持我們應對這場疫情」。

奧利表示，尼方有關官員正在與中國、俄羅斯等國疫苗生產商聯繫，以便為尼泊爾緊急供應疫苗。